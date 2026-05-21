Resumen

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En Perú, las operaciones de retail alcanzaron ingresos por US$138.244 millones. Foto: GEC.
En Perú, las operaciones de retail alcanzaron ingresos por US$138.244 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Ripley registró ingresos consolidados por US$506.746 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 2,3% respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado por el segmento bancario, con un alza del 10,1% interanual, y por la solidez demostrada en las tres unidades de negocio en Perú.

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