Ripley registró ingresos consolidados por US$506.746 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 2,3% respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado por el segmento bancario, con un alza del 10,1% interanual, y por la solidez demostrada en las tres unidades de negocio en Perú.

En Perú, las operaciones de retail alcanzaron ingresos por US$138.244 millones, registrando un crecimiento de 16,8% en pesos chilenos y 16,1% en moneda local. Este desempeño fue impulsado por un aumento de 15,8% en ventas de mismas tiendas (SSS) junto con una estrategia comercial enfocada en categorías de mayor contribución, como vestuario, belleza y deporte. Como resultado, el negocio retail más que duplicó su Ebitda, con un crecimiento del 112,8% frente al mismo periodo del 2025, alcanzando el mejor resultado en su historia para un primer trimestre.

El segmento Inmobiliario, a través de Mall Aventura en Perú, mantuvo una positiva evolución operacional. Sus ingresos crecieron 9,1% en pesos chilenos y 8,6% en moneda local, impulsados por mayores arriendos variables, mejores niveles de ocupación y mayores ingresos por estacionamientos y publicidad. La ocupación alcanzó 97,5%, mientras que el Ebitda alcanzó US$15.896 millones, con un margen de 88,7%.

Por su parte, el negocio bancario en Perú continuó fortaleciendo su rentabilidad. La utilidad creció 59,8%, impulsada por una reducción del cargo por riesgo neto respecto al mismo periodo del año anterior y por un crecimiento de 6,4% en colocaciones en moneda local.

A nivel corporativo, la ganancia bruta de la compañía sumó US$193.200 millones de pesos, con un alza de 6,9% y un margen de 38,1%, equivalente a una expansión de 164 puntos base, en comparación a los primeros tres meses de 2025. Este avance reflejÓ una ejecución comercial más enfocada en rentabilidad, una mejor calidad de inventario, una mayor participación de marcas propias y exclusivas, y una gestión promocional disciplinada.

“Los resultados de este primer trimestre confirman la capacidad de nuestras operaciones en Perú para capturar el dinamismo del consumo y elevar su rentabilidad. A nivel regional, seguimos consolidando la fortaleza de nuestro modelo de negocios diversificado, con un enfoque claro en eficiencia y rentabilidad. Durante el año, mantendremos la ejecución disciplinada de nuestra estrategia, sosteniendo una operación optimizada y flexible, y sólida estructura de capital”, indicó Lázaro Calderón, CEO corporativo de Ripley Corp.

Por otro lado, el resultado operacional alcanzó US$23.581 millones, registrando un aumento de 2,3% año contra año. Este resultado estuvo potenciado por Perú, cuyo resultado operacional creció 67,4%, llegando a US$30.790 millones, respaldado por el crecimiento rentable del retail, la mejora del negocio bancario y la consolidación de Mall Aventura.

Finalmente, efectos no operacionales incidieron en la utilidad neta de Ripley Corp, principalmente diferencias de cambio asociadas a la fluctuación del PEN/USD sobre pasivos por arrendamiento bajo NIIF 16 y un mayor gasto por impuesto a la renta. No obstante, el desempeño operacional de la compañía, especialmente en Perú, se mantuvo sólido y en línea con la estrategia de rentabilidad, eficiencia y fortalecimiento de su propuesta de valor.