Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), remarcó que si bien los personeros pueden grabar y tomar fotografías de la labor en las mesas de sufragio, ello debe ser autorizado por los miembros de mesa, quienes tendrán la decisión final al respecto.

Agregó además que está prohibido que el material audiovisual registrado por los personeros sea difundido en redes sociales. “Los personeros van a poder, eventualmente, tomar fotos o grabar sin que lo pueden publicar en las redes, eso está prohibido, pero eso está en función a que lo permitan los miembros de mesa. El presidente de mesa es la máxima autoridad en mesa, él puede disponer que no se grabe, porque está en juego la protección de datos, la regularidad del trabajo”, señaló en una conferencia de prensa realizada este domingo.

Asia y Oceanía cerraron primero sus mesas, mientras más de 27 millones de ciudadanos eligen al próximo presidente del Perú. Foto: ONPE

“Se puede permitir o no la grabación de los rostros a efectos de garantizar la protección de datos y la intimidad de las personas. Existen autorizaciones, pero están en función de lo que manejan los miembros de mesa que son las máximas autoridades”, indicó.

Respecto al resultado de los comicios, Burneo estimó que se podrían dar en un plazo de 30 días. De acuerdo con el presidente del JNE, es debido a que la normativa exige plazos perentorios y tramitología que se debe cumplir.

“En cuanto a los resultados, queremos invocar a toda la población, a las organizaciones y líderes políticos a que respeten las decisiones de las autoridades del sistema electoral. Nosotros estimamos que se pueden dar los resultados electorales, considerando que existe una estrecha competencia entre ambos (candidatos), en unos 30 días, en un mes, por una razón específica: nuestro sistema electoral, jurisdiccional, es muy garantista”, subrayó.

Burneo señaló que los plazos establecidos son estrictos y deben cumplirse durante todo el proceso administrativo. Asimismo, indicó que aún no se puede prever cuál será la carga de trabajo de hoy en relación con incidencias, observaciones o solicitudes de nulidad.