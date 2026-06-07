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Roberto Burneo subrayó que si bien los personeros pueden grabar y tomar fotografías de la labor en las mesas de sufragio, ello debe ser autorizado por los miembros de mesa. Foto: Presidencia.
Roberto Burneo subrayó que si bien los personeros pueden grabar y tomar fotografías de la labor en las mesas de sufragio, ello debe ser autorizado por los miembros de mesa. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), remarcó que si bien los personeros pueden grabar y tomar fotografías de la labor en las mesas de sufragio, ello debe ser autorizado por los miembros de mesa, quienes tendrán la decisión final al respecto.

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