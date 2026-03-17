El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Rodolfo Acuña como nuevo ministro de Economía y Finanzas. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, este martes 17 de marzo.

El nuevo titular del MEF tiene más de 39 años de experiencia profesional en el sector público, así como estudios concluidos de Maestría en Gerencia Pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia - España y Maestría en MBA por la Universidad Particular San Ignacio de Loyola.

Cabe precisar que Acuña reemplaza en el cargo a Gerardo López Gonzáles, quien tomó el cargo el pasado 27 de febrero.

¿Quién es Rodolfo Acuña?

El nuevo ministro de Economía cuenta con amplio conocimiento en gestión pública, específicamente en materia de planeamiento, presupuesto, modernización, inversiones y cooperación internacional.

Ha sido responsable de conducir el proceso presupuestario del sector público a nivel nacional como Director General de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el período 2011 al 2017.

Además, se ha desempeñado como Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en entidades públicas como Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Agricultura y Riego; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como, Secretario General en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa.

Asimismo, ocupó el cargo de Secretario General en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa; Viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de Defensa y fue designado como Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y en el Ministerio de Defensa.