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Acuña reemplaza en el cargo a Gerardo López Gonzáles, quien tomó el cargo el pasado 27 de febrero. Foto: Andina.
Acuña reemplaza en el cargo a Gerardo López Gonzáles, quien tomó el cargo el pasado 27 de febrero. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Rodolfo Acuña como nuevo ministro de Economía y Finanzas. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, este martes 17 de marzo.

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