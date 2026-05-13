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Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas. Foto: GEC.
Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas (MEF) señaló que es compromiso del Gobierno garantizar el presupuesto para la entrega de becas educativas. No obstante, sostuvo que algunas no tienen buen destino.

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