Rodolfo Acuña, ministro de Economía y Finanzas (MEF) señaló que es compromiso del Gobierno garantizar el presupuesto para la entrega de becas educativas. No obstante, sostuvo que algunas no tienen buen destino.

“Hay becas y becas. Saben que hay becas que tienen buen destino y otras que no, es parte de la exigencia”, sostuvo en RPP.

Agregó también que “no tiene sentido que estemos pagando becas a alumnos que de repente no podrán desarrollarlas en el país o que no vuelvan”.

Como se recuerda, el presidente José Balcázar adelantó que pedirá un crédito suplementario para financiar becas en el extranjero, así como otros temas relacionados con infraestructura y servicios. El mandatario subrayó que se entregará con la condición de que los becarios regresen al Perú a aplicar lo aprendido afuera.

Dicho crédito suplementario, según el titular del MEF, se requerirá a fin de mes ante el Pleno del Congreso de la República. Reconoció además que no hay aún un monto exacto, pero estaría oscilando por los S/7.000 millones.