Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Rogers Valencia, exviceministro de Turismo, sobre Machu Picchu: “Solo en cinco días [de bloqueos], Cusco ha perdido más de US$4 millones”Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En medio de los bloqueos y la alerta de New7Wonders sobre el riesgo de que Machu Picchu pierda su título de Maravilla del Mundo, conversamos con Rogers Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía (Incuse) y exviceministro de Turismo. Valencia analiza las causas de la crisis, estima el impacto económico y propone soluciones de corto y mediano plazo para evitar que el ícono del turismo peruano siga perdiendo competitividad.