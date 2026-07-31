Por Maritza Saenz

Uno de cada cuatro latinoamericanos tiene más de 50 años y, para mediados de siglo, la proporción será uno de cada tres. En ese contexto, el estudio “Economía Plateada”, elaborado por Rankmi, analiza por primera vez el posicionamiento de este grupo etario en empresas de Chile, Colombia, México y el Perú.

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