Uno de cada cuatro latinoamericanos tiene más de 50 años y, para mediados de siglo, la proporción será uno de cada tres. En ese contexto, el estudio “Economía Plateada”, elaborado por Rankmi, analiza por primera vez el posicionamiento de este grupo etario en empresas de Chile, Colombia, México y el Perú.

En nuestro país, los trabajadores mayores de 50 años representan el 14,3% de la dotación analizada; mientras que el 59,6% tiene entre 20 y 39 años y el 26,1% entre 40 y 49 años. Aunque su participación es menor que la de los grupos más jóvenes, supera a la registrada en México (10,9%) y Colombia (8,5%).

Según el estudio Tsunami Latam, el envejecimiento en América Latina crece a pasos agigantados y proyecta a la “generación plateada”.

Entusiasmados por la era digital

Uno de los principales hallazgos se relaciona con la adaptación a la era digital. Entre los encuestados, su percepción sobre la brecha en habilidades digitales que tendría la generación plateada aparece como una de las principales barreras para contratar a trabajadores mayores de 50 años; al mismo nivel que los sesgos asociados a la edad.

Sin embargo, esa percepción contrasta con la disposición de los propios trabajadores hacia la tecnología. En términos generales, el grupo de 50 a 59 años registra el mayor nivel de entusiasmo frente a la inteligencia artificial (IA): el 83% afirma verla como una innovación y manifiesta interés por aprender más.

De acuerdo con Felipe Cuadra, cofundador y CHRO de Rankmi, la experiencia cobra un nuevo valor en un contexto de acelerada adopción de inteligencia artificial. “La IA requiere profesionales senior. Hoy el costo de producir un informe es prácticamente cero, pero la calidad del resultado depende del criterio de quien utiliza esas herramientas”, sostiene.

En el análisis por países, el Perú registra el mayor nivel de entusiasmo entre los trabajadores de 50 a 59 años (90,3%), seguido de Colombia (88,4%), mientras que Chile (80,7%) y México (75,2%) muestran porcentajes menores.

Los cursos que se ofrecen a través del programa Becas Generación Plateada están organizados en 7 rutas de aprendizaje: Gestión del Cambio y Transformación Digital, Dominio Office, Habilidades Blandas, Empleabilidad y Reinserción al Mercado Laboral, Comunicación Efectiva, Empezar a Vender, Aprendizaje Intergeneracional y Desarrollo Personal.

La tendencia también se mantiene entre los trabajadores de 60 años o más. Mientras que el entusiasmo disminuye de forma marcada en Chile (63,6%) y México (58,8%), el Perú (87%) y Colombia (88,9%) conservan niveles elevados de aceptación frente a la IA.

Otros hallazgos

Otro hallazgo al que llegó el estudio está relacionado con la distribución del liderazgo dentro de las empresas. Cuando se analiza qué porcentaje de trabajadores ocupa cargos de liderazgo dentro de cada tramo etario, la tendencia es clara: a mayor edad, mayor probabilidad de ejercer posiciones de liderazgo.

En el tramo de 20 a 29 años apenas el 6,3% ocupa un cargo de liderazgo. La proporción aumenta a 17,6% entre quienes tienen de 30 a 39 años y a 19,5% entre las personas de 40 a 49 años. El punto más alto se registra en el grupo de 50 a 59 años, donde el 21,7% ocupa una posición de liderazgo. Incluso después de esa edad, la participación sigue siendo elevada: alcanza el 19,7% entre los trabajadores de 60 a 69 años y el 18,3% entre quienes tienen 70 años o más.

Para Felipe Cuadra esto demuestra que los trabajadores senior están sobrerrepresentados en los espacios de decisión.

“Las personas de la economía plateada tienen mucha mayor preponderancia en roles de liderazgo y toma de decisiones. Por tanto, sus actitudes y sus vivencias son muy importantes para entender lo que está pasando en las empresas y en la economía”, afirma.

De otro lado, el estudio concluye que, a nivel regional, el desempeño de los trabajadores se mantiene relativamente estable hasta los 59 años; aunque en Perú presenta un comportamiento distinto. En el país, el porcentaje de colaboradores catalogados como de alto desempeño disminuye conforme aumenta la edad. El indicador alcanza su punto más alto entre los trabajadores de 20 a 29 años y retrocede progresivamente en los grupos siguientes, a diferencia de Colombia, donde aumenta con la edad, y de Chile, donde los niveles permanecen relativamente homogéneos [ver infografía].

Rankmi también midió la favorabilidad del clima laboral, es decir, el porcentaje de respuestas positivas que los trabajadores entregan sobre distintos aspectos de su experiencia dentro de la organización. En este indicador, Perú vuelve a mostrar un comportamiento distinto frente al resto de países.

La favorabilidad alcanza el 83,3% entre los trabajadores de 20 a 29 años, pero cae de manera pronunciada en los grupos siguientes hasta estabilizarse en alrededor del 71% desde los 40 años en adelante. Según el estudio, el país presenta una curva en forma de “L invertida”, sin una recuperación clara entre los trabajadores de mayor edad.

Cuadra explica que el patrón peruano se diferencia del observado en otros mercados de la región. “Las personas parten muy entusiasmadas y, en la medida que avanzan en su carrera, pierden ese entusiasmo. Pero en Perú no lo recuperan al ritmo que lo hacen en otros países”, señala.

Una mirada organizacional

Esa visión ya empieza a reflejarse en algunas compañías. En Holcim Perú, por ejemplo, los trabajadores mayores de 50 años ocupan posiciones de forma transversal en distintas áreas, con una mayor presencia en operaciones y gestión de procesos, donde la experiencia acumulada resulta clave para la toma de decisiones.

Respecto a la adopción tecnológica, la empresa sostiene que la experiencia se convierte en una ventaja competitiva.

“Los perfiles senior conocen el negocio lo suficiente para identificar dónde una herramienta genera valor real y dónde solo suena innovadora”, destacan desde Holcim Perú.

Adultos mayores de 50 años necesitarán mantenerse vigentes en el mundo laboral.

En la compañía farmacéutica, Boehringer Ingelheim Perú, los colaboradores mayores de 50 años representan aproximadamente el 29% de su población. Dentro de este grupo, el 20% forma parte de comités ejecutivos, el 35% ocupa posiciones de liderazgo y el 45% se desempeña como contribuidor individual.

“Estos datos reflejan que la experiencia tiene una presencia relevante en diferentes niveles de la organización, desde la definición estratégica del negocio hasta la ejecución y acompañamiento de nuestros equipos y operaciones. Para nosotros, la diversidad generacional es una fortaleza porque combina experiencia, conocimiento y perspectiva con nuevas ideas y formas de abordar los desafíos del entorno actual”, menciona Milagros Aguilar, HR Manager Ecuador y Perú de Boehringer Ingelheim.

Con respecto a la adopción tecnológica, Aguilar observa que los profesionales con mayor experiencia aportan una combinación muy valiosa entre conocimiento del negocio, pensamiento crítico y capacidad para utilizar nuevas herramientas con criterio. Esa combinación fortalece la calidad de las decisiones y la capacidad de innovación de los equipos.