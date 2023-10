Para constatar la veracidad de esta afirmación, El Comercio conversó con Roque Benavides, presidente del directorio de la empresa peruana.

LEE TAMBIÉN: El galimatías de la permisología minera

— El Gobierno ha anunciado el destrabe de nueve proyectos mineros, de los cuales tres corresponden a Buenaventura.

Así es: Yumpag, San Gabriel y (la planta de) Rio Seco.

— ¿Es cierto el destrabe de estos proyectos?

Estamos notando, especialmente, al nivel del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una oficina muy dinámica de destrabe de proyectos. Yo felicito al ministro de Economía y Finanzas [Alex Contreras] porque ha puesto una oficina de destrabe. Necesitamos más inversión y más producción porque en eso se basa cualquier economía. Entonces, que el MEF haya asumido ese liderazgo me parece muy positivo.

— La planta de Río Seco es uno de los proyectos destrabados. ¿Cuál era el problema allí?

Son permisos que tenemos que pedir pero que toman meses de meses [en conseguir]. Lo que va a suceder es que nos van a dar las autorizaciones de operación mucho más rápido.

— ¿Cuándo empezarían a producir en Río Seco?

Rio Seco tiene dos etapas. Una es la investigación de cobre arsenical y otra es el tratamiento del mineral que viene de nuestra mina de Uchucchacua (Lima). Lo que tenemos que hacer en este caso es separar la plata del manganeso para producir sulfato de manganeso, que se usa en la agricultura. Eso no tiene mayor complicación, pero necesitamos los permisos debido a que la mina estuvo paralizada (desde octubre de 2021). Entonces, eso va a salir muy rápido ahora. La planta de cobre también está avanzando y estamos recibiendo el acompañamiento del Estado.

Buenaventura planea ampliar su planta industrial de Río Seco (Huaral) para procesar el mineral de Yumpag. (Foto: SNMPE)

"Felicito al ministro de Economía y Finanzas porque ha puesto una oficina de destrabe. Necesitamos más inversión y más producción porque en eso se basa cualquier economía"

— ¿Rio Seco va a potenciar el desarrollo de Yumpag, otro de los proyectos destrabados por el Gobierno?

Por supuesto que sí, porque el problema de Yumpag es que su mineral tiene más manganeso que Uchucchacua. Pero Yumpag no es factible si no ponemos en marcha la planta de lixiviación de manganeso de Rio Seco. Esta planta va a crecer, pero sin producir contaminantes. No hay residuos y el poco yeso resultante se cargará en camiones y se llevará a la cancha de relaves de Uchucchacua.

— ¿Para cuándo está previsto el inicio de producción en Yumpag?

Nosotros esperamos que pueda estar en producción para fines del próximo año. Yumpag es la continuación de la mina Uchucchacua. Si es que entendiéramos que un yacimiento es un conjunto (continuidad geológica) no tendríamos que pedir permisos para nada, porque el problema es que Yumpag se encuentra en Cerro de Pasco, pero Uchucchacua está en Lima.

— ¿El yacimiento abarca dos regiones?

Las divisorias políticas no son respetadas por la Naturaleza. Es el mismo yacimiento. Así que yo espero que entre en producción muy rápido.

— ¿Cuánta plata va a producir Yumpag?

El mineral de Yumpag se va a procesar en la planta de Uchucchacua, y yo espero que lleguemos a producir, nuevamente, entre ambas minas, unas 6 a 7 millones de onzas de plata al año.

— ¿Esa producción es mayor o menor que en el pasado?

Hoy día hemos reiniciado las operaciones de Uchucchacua, y es, por supuesto, mucho más de lo que hemos producido en los dos o tres últimos años porque estuvimos detenidos.

Buenaventura desarrolla el proyecto argentífero Yumpag, el cual extenderá la vida útil de la mina Uchucchacua. (Foto. GECI)

— Hablando de la plata, Perú solía luchar el primer lugar en producción mundial con México.

Ahora México esté en primer lugar y China en el segundo.

— ¿Siendo así, Yumpag permitirá que Perú vuelva al segundo lugar o al primero?

Lo que pasa es que esas comparaciones no dependen solo de nosotros, sino también de lo que produzcan los demás países. Es difícil decirlo. Pero lo cierto es que la producción de oro [en el Perú] sí está muy venida a menos.

— El Perú siempre estuvo en las primeras cinco o seis posiciones a nivel mundial. Ahora estamos más abajo.

Solemos olvidarnos que el pico más alto de producción de oro fue en el 2005, cuando Yanacocha produjo 3,3 millones de onzas. No hemos vuelto a llegar a ese nivel de producción nunca más.

— Hablando de Yanacocha, Buenaventura vendió su participación a Newmont por US$400 millones hace año y medio. ¿Viéndolo a la distancia, fue una buena idea?

Cada quien, con su realidad, como siempre digo. Nosotros teníamos que cumplir una deuda con Sunat, que consideramos absolutamente injusta, pero teníamos que pagar. Y se presentó la oportunidad de vender nuestra participación en Yanacocha que, además, conllevaba una inversión de US$2.000 millones a US$3.000 millones, que no teníamos. Así que les deseo a los amigos de Newmont que sean muy exitosos en el desarrollo del proyecto Sulfuros Yanacocha.

— Buenaventura desarrolla San Gabriel, otro proyecto destrabado por el Gobierno. ¿Qué falta para que entre en producción?

Estamos en construcción y yo espero que terminemos para fines del 2024 o inicios del 2025. Allí también tenemos un apoyo del Gobierno porque había talleres ciudadanos que se postergaban una y otra vez. Ahora hemos ido avanzando más rápido. y yo diría que tenemos casi todos los permisos.

Roque Benavides estima que la construcción del proyecto San Gabriel debería estar terminada para fines del 2024 o inicios del 2025.

— ¿Serán, entonces, dos nuevas minas las que Buenaventura pondrá en producción al 2024, Yumpag y San Gabriel?

Y también Uchucchacua, que ha vuelto a producir. Pero esto es un proceso. Hemos vendido algunas minas, hemos desarrollado otras y potenciado algunas. Vamos también a cambiar nuestra producción mucho más hacia el cobre en el caso de La Zanja y Tantahuatay. Es una cuestión dinámica y no estática.

— Buenaventura tiene ahora el 100% de La Zanja. ¿Cómo avanzan allí?

Tenemos un yacimiento muy importante, con recursos de cobre en profundidad, y cobre limpio [de impurezas]. Y en Tantahuatay tenemos también un yacimiento de cobre muy grande, aunque sin llegar a ser un Yanacocha. Pero se trata del mismo tipo de depósito: óxidos de oro en superficie con sulfuros de cobre a profundidad.

— Finalmente, Wood Mackenzie estima que Perú perderá el segundo lugar en producción de cobre ante Congo, quizás en el 2026. ¿Qué opina al respecto?

Podría ser, pero no creo que sea mayormente importante. Perú está para duplicar la producción de cobre del Congo muy rápidamente. Más bien, deberíamos estar compitiendo con Chile. Me encantaría poner al Perú en primer lugar en producción de cobre.

— ¿Cuál el problema más grande que estorba el desarrollo de los proyectos: la conflictividad social o la tramitología?

Diría que la tramitología y, quien sabe, la falta de diálogo que pueden generar algunos conflictos sociales. Y también la falta de presencia del Estado para ser mediador, porque los conflictos no ocurren solamente entre una empresa y una comunidad. ¿Dónde está el Estado? ¿O es que no hay leyes en el Perú? El Estado brilla por su ausencia. Siempre decimos que Dios es peruano pero sus oficinas están en Lima y eso no puede continuar.