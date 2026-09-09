Roque Benavides llamó a acelerar la incorporación de tecnología y digitalización en el sector.
Roque Benavides llamó a acelerar la incorporación de tecnología y digitalización en el sector.
Por Redacción EC

El Perú tiene una oportunidad frente a la creciente demanda mundial de minerales, pero el reto está en convertir su potencial geológico y su cartera de proyectos en nuevas inversiones. Así lo señaló Roque Benavides, presidente de Expomina Perú 2026 y de la Compañía de Minas Buenaventura, durante la inauguración de la décima edición del evento minero.

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