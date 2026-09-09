El Perú tiene una oportunidad frente a la creciente demanda mundial de minerales, pero el reto está en convertir su potencial geológico y su cartera de proyectos en nuevas inversiones. Así lo señaló Roque Benavides, presidente de Expomina Perú 2026 y de la Compañía de Minas Buenaventura, durante la inauguración de la décima edición del evento minero.

“El mundo está demandando cada vez más minería para hacer posible una serie de cambios, como la transición energética, los centros de datos, las nuevas tecnologías, además de sostener el crecimiento de las economías de muchos países”, sostuvo.

En ese contexto, Benavides destacó las condiciones con las que cuenta el país para aprovechar este escenario. “Como siempre decimos, el Perú es un país privilegiado y bendecido por sus recursos naturales, con amplio conocimiento y una larga tradición minera. Tenemos además una enorme cartera de proyectos y un potencial geológico reconocido mundialmente”, afirmó.

Sin embargo, consideró que el principal desafío está en generar las condiciones para que ese potencial se materialice. “El desafío es hacer que este potencial se convierta en inversión, y esa inversión en empleo, infraestructura y oportunidades de desarrollo para todos los peruanos”, sostuvo.

Para ello, planteó la necesidad de contar con un entorno que dé mayor predictibilidad a los inversionistas. “Necesitamos reglas claras, seguridad jurídica, instituciones sólidas y confianza para invertir”, señaló.

Una minería que incorpore más tecnología

Benavides también puso énfasis en la transformación que atraviesa la industria minera y en la necesidad de que el Perú acompañe esa evolución.

“Necesitamos además seguir innovando. La minería peruana tiene que incorporar cada vez más tecnología, digitalización y eficiencia, pero siempre acompañada por la seguridad y la responsabilidad social y ambiental”, indicó.

En esa línea, señaló que el futuro del sector no pasa únicamente por aprovechar los recursos naturales, sino por avanzar hacia una actividad minera más moderna y con mayores estándares.

“Tenemos la responsabilidad de acercarnos a una minería moderna, responsable y confidencial”, concluyó.

La décima edición de Expomina Perú reúne a empresas, representantes del sector minero y visitantes nacionales y extranjeros. Benavides destacó que el encuentro busca servir como espacio para el diálogo y el intercambio sobre los principales desafíos de la industria.

“Expomina es una contribución a la minería global”, afirmó el empresario, quien resaltó la participación de representantes de distintas regiones mineras del país y de otros mercados.

La edición 2026 cuenta con más de 1.250 stands, cerca de 50.000 metros cuadrados de exhibición y una expectativa de más de 85.000 asistentes durante los tres días del evento.

Benavides destacó que el encuentro permitirá actualizarse sobre las últimas tendencias y discutir los temas que marcarán el futuro de una industria que, en su opinión, tiene una oportunidad relevante ante la mayor demanda internacional de minerales.