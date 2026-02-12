La Rueda de Negocios Perú–India Pharmexcil 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil), concretó 1015 reuniones B2B entre empresas peruanas y 81 fabricantes farmacéuticos de la India.

PUEDES VER: China rechaza declaraciones de Washington sobre la soberanía en puerto peruano de Chancay

El objetivo es promover acuerdos de importación directa, representación comercial, distribución exclusiva, desarrollo de marca propia y manufactura por contrato.

En total, participaron 155 empresas peruanas, entre importadores, distribuidores, representantes comerciales y cadenas de farmacias, reflejando el interés del mercado local por ampliar y diversificar su red de proveedores internacionales, especialmente en líneas de alta rotación y demanda sostenida.

“Tomando en cuenta que la importación total de productos farmacéuticos del Perú en 2024 alcanzó los US$ 1.14 000 millones, esta rueda de negocios permitió a las empresas peruanas acceder a proveedores competitivos y con certificaciones internacionales reconocidas, con la finalidad de ampliar sus oportunidades de abastecimiento y de generar nuevas alianzas”, señaló Mónica Chávez, gerente del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

Las reuniones se concentraron principalmente en productos como medicamentos genéricos, ingredientes farmacéuticos activos (APIs), productos biotecnológicos, nutracéuticos y veterinarios, segmentos que representan oportunidades clave para fortalecer la cadena de abastecimiento, optimizar costos y ampliar la oferta disponible en el mercado peruano.

A partir de los contactos y negociaciones generadas, se proyecta que el intercambio comercial farmacéutico entre el Perú y la India continúe creciendo favorablemente en los próximos años, impulsando nuevas alianzas, acuerdos de representación y el acceso a proveedores con certificaciones internacionales de calidad.

Vishvas Sapkal, embajador de la India en el Perú, resaltó la importancia de estos espacios para profundizar la cooperación económica bilateral. Asimismo, participaron Omar Cárdenas, director de la Cámara de Comercio de Lima; Raja Bhanu, director general de Pharmexcil, entre otras autoridades.

Cabe destacar que, Pharmexcil 2026 no solo generó negocios inmediatos, sino que también reforzó el posicionamiento del Perú como un hub de articulación farmacéutica para América Latina, promoviendo vínculos comerciales de largo plazo entre fabricantes indios y empresas peruanas.