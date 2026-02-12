Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En total, participaron 155 empresas peruanas, entre importadores, distribuidores, representantes comerciales y cadenas de farmacias. Foto: GEC.
En total, participaron 155 empresas peruanas, entre importadores, distribuidores, representantes comerciales y cadenas de farmacias. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Rueda de Negocios Perú–India Pharmexcil 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas de la India (Pharmexcil), concretó 1015 reuniones B2B entre empresas peruanas y 81 fabricantes farmacéuticos de la India.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?
Perú

Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?

Disputa por la supervisión del puerto de Chancay provoca reacción de EE.UU.: ¿está en juego la soberanía peruana?
Perú

Disputa por la supervisión del puerto de Chancay provoca reacción de EE.UU.: ¿está en juego la soberanía peruana?

Ventas de Ferreycorp superan los US$2.100 millones en 2025
Perú

Ventas de Ferreycorp superan los US$2.100 millones en 2025

Meliá International ingresa a Cusco con un modelo colaborativo y proyecta su expansión en regiones: este es su plan
Perú

Meliá International ingresa a Cusco con un modelo colaborativo y proyecta su expansión en regiones: este es su plan