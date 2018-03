El 2017 el sector construcción revirtió dos años de caída y logró anotar un crecimiento de 2,2%. Para este año, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) prevé que la actividad del rubro se acelere y crezca un 8%. Sin embargo, advirtió que un escenario de mayor ruido político podría reducir a la mitad esa tasa; hasta 4%.

El presidente del gremio, Enrique Espinosa, detalló que la recurrencia de los pedidos de vacancia presidencial han configurado una "nueva realidad" que podría ser muy dañina para el sector construcción.

"Si el año pasado, con mucho esfuerzo, hemos crecido solo 2%. Si hubiese una hecatombe política, el crecimiento desaparece, la confianza para invertir va a pasar por un periodo de crisis y después se verá si puede volver al crecimiento", sostuvo.

MOTORES DAÑADOS

El sector construcción comprende tres subsectores que tienen una participación muy similar dentro del total. Los proveedores de bienes y servicios, constructores inmobiliarios y constructores de infraestructura aportan cerca de un tercio cada uno, según Capeco.

Sin embargo, la perspectiva para este año es diferenciada.

Por un lado, el sector inmobiliario prevé un buen año 2018, con un crecimiento de 6% en su nivel de operaciones y de 6,2% en las ventas de viviendas; que estarían lideradas por la vivienda social. Así, se espera vender 29.000 unidades este año.

En tanto, los proveedores de materiales tienen una expectativa de hacer crecer sus operaciones en 4,4%; que es una cifra inferior a lo que proyectaban hace dos meses.

El sector más golpeado es el de infraestructura.

De acuerdo con Capeco, un 84% de las firmas de este subsector anticipa que su inversión en nuevos proyectos se mantendrá estancada o caerá. Más aun, el 36% afirma que su inversión caería más de 10%.

Esta situación diferenciada traería cierta debilidad, pero no alejaría al sector construcción del terreno positivo. "No significa que no vamos a crecer, pero como un avión necesita todos sus motores para poder volar y quisiéramos que eso ocurra", afirmó.

Finalmente, el gremio resaltó lo importante de la inversión pública para apuntalar su dinamismo.

Si el Estado invierte 17,5% más dinero este año que en el 2017, como espera el MEF, continuaría la recuperación del sector.

"Las previsiones sectoriales pueden verse afectadas si es que persiste la incertidumbre sobre la forma en que el Ejecutivo y Legislativo abordan la continuidad de las obras afectadas por casos de corrupción", observa Capeco.

