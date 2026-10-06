En esta primera etapa, los usuarios podrán afiliar a la billetera inteligente sus tarjetas de crédito Visa del BCP; de crédito y débito Visa de Interbank; de crédito Visa además de crédito y débito Mastercard de Scotiabank. Foto: GEC.
En esta primera etapa, los usuarios podrán afiliar a la billetera inteligente sus tarjetas de crédito Visa del BCP; de crédito y débito Visa de Interbank; de crédito Visa además de crédito y débito Mastercard de Scotiabank. Foto: GEC.
/ Foto: Web oficial de Samsung
Por Redacción EC

Samsung anunció la disponibilidad oficial, desde el 5 de octubre, de Samsung Wallet en Perú, billetera inteligente integrada en los dispositivos Galaxy compatibles con tecnología NFC y que cuentan con Android 12 en adelante.

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