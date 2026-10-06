Samsung anunció la disponibilidad oficial, desde el 5 de octubre, de Samsung Wallet en Perú, billetera inteligente integrada en los dispositivos Galaxy compatibles con tecnología NFC y que cuentan con Android 12 en adelante.

La aplicación permitirá incorporar tarjetas de crédito y débito para realizar pagos sin contacto directamente desde el celular. Además, reúne en un solo lugar, funcionalidades que ya estaban disponibles, como la gestión de cupones, membresías, llaves digitales, tarjetas de embarque y otros pases digitales.

De esta manera los usuarios podrán comenzar a utilizar la app que viene preinstalada en los dispositivos Galaxy compatibles, solamente siguiendo los pasos de configuración en su smartphone.

“Con la llegada de Samsung Wallet, damos un nuevo paso en la evolución del ecosistema Galaxy en el Perú, ofreciendo una experiencia de pago más fácil, rápida y segura, que permite a nuestros usuarios acceder a sus tarjetas en cualquier lugar y momento. Queremos que puedan incorporar esta herramienta a sus actividades diarias, brindándoles la confianza de contar con la tecnología y protección que caracterizan a nuestros dispositivos”, indicó Mauricio Revollar, Gerente de Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC) y Relaciones Públicas en Samsung Perú.

La billetera digital cuenta con la protección de Samsung Knox, la solución de seguridad de Samsung, que utiliza mecanismos como autenticación biométrica y aislamiento de datos para resguardar información personal y financiera y ofrecer una experiencia de pago segura y fluida.

Samsung Wallet permitirá a los usuarios vincular sus tarjetas de crédito y débito en pocos segundos para comenzar a realizar consumos de forma rápida y segura. Para agregar una tarjeta, el usuario solo debe abrir la aplicación, seleccionar el icono de agregar y elegir entre dos métodos:

Tap to Enroll, que permite transferir los datos de la tarjeta con solo acercarla al reverso del smartphone mediante tecnología NFC.

Escaneo, que captura automáticamente, con la cámara del móvil, el número y la fecha de vencimiento de la tarjeta en pantalla.

Una vez confirmados los datos y completada la verificación rápida del banco, la tarjeta queda lista para realizar compras sin contacto, tan solo deslizando hacia arriba en la pantalla del dispositivo.

En esta primera etapa, los usuarios podrán afiliar a la billetera inteligente sus tarjetas de crédito Visa del BCP; de crédito y débito Visa de Interbank; de crédito Visa además de crédito y débito Mastercard de Scotiabank.

De esta manera, podrán contar con sus tarjetas compatibles, sin necesidad de llevar las tarjetas físicas consigo. La compañía prevé ampliar progresivamente la disponibilidad del servicio con la incorporación de nuevas entidades financieras y más tarjetas compatibles.