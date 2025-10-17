San Fernando presentó su campaña de vales navideños 2025. Bajo el concepto “Es tiempo de dar lo mejor”, la compañía busca que las empresas aseguren con anticipación un aguinaldo esperado y valorado por sus colaboradores: el vale pavo San Fernando.

“El pavo en Navidad es parte de nuestra identidad cultural y un motivo de unión en los hogares peruanos. El Vale Pavo San Fernando no es solo un beneficio corporativo, sino un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, que se transforma en una experiencia compartida en familia”, señaló Julio César Villegas, Gerente de Categoría de Pavo y Cerdo en San Fernando.

En ese sentido, la compañía indicó que 9 de cada 10 trabajadores prefieren recibir el vale pavo San Fernando como parte de su aguinaldo, consolidándolo como el beneficio corporativo más valorado de la temporada navideña, según un estudio realizado por la consultora Activa 2022.

Canales de contacto diversificados

Asimismo, San Fernando dio a conocer los diversas canales para atender la demanda de vales:

Canal institucional: es el primero contacto de la marca con las empresas, mediante un equipo especializado que brinda atención personalizada a compañías de gran y mediana escala en todo el país.

E-commerce: una alternativa eficiente y accesible, diseñada para medianas y pequeñas empresas que buscan rapidez y autogestión en sus compras.

Vale digital: pensado para aquellas compañías que priorizan la practicidad y la inmediatez en la entrega de beneficios.

En conjunto, estos tres canales permiten a San Fernando atender a más de 15,000 empresas a nivel nacional. Cabe destacar que en el Perú, cerca del 48% del consumo de pavo se concentra en Navidad, lo que refleja la importancia de este producto en la cena de Nochebuena y lo sitúa por encima de la media de varios países de la región, consolidando al pavo como protagonista de la mesa navideña peruana.

A pesar de tendencias emergentes como las gift cards, el vale pavo San Fernando mantiene su liderazgo en la temporada navideña, gracias al valor emocional y cultural que representa para los trabajadores y sus familias.

Para esta campaña, San Fernando ofrece un portafolio variado: desde el tradicional vale pavo, vale pavo/cerdo y el nuevo vale pechuga, que permite un menor desembolso por unidad.

Los vales están disponibles en diferentes pesos y presentaciones, tanto físicas como digitales, ofreciendo flexibilidad a las empresas para adecuarse a su presupuesto.

“Queremos acompañar a las compañías en su propósito de reconocer a sus colaboradores con un beneficio que tiene un alto valor simbólico y práctico. Anticipar la compra garantiza disponibilidad y permite que cada trabajador reciba el regalo que más espera en estas fiestas: el pavo de San Fernando en su mesa navideña”, añadió Villegas.