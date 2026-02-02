El día de San Valentín, celebrado el 14 de febrero, se consolida como una fecha comercial clave para el sector retail, no solo por su impacto en ventas, sino por su fuerte componente emocional. Según proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas del sector podrían sumar S/630 millones, lo que representaría un crecimiento de 5% respecto al año anterior.

Leslie Passlacqua, presidenta del Gremio, señaló que este monto impulsará las ventas de febrero alcanzando los S/1.700 millones, mes que también contiene las campañas de liquidación de verano y vuelta a clases (back to school).

“Este desempeño estará impulsado por un mayor consumo y actividades en centros comerciales, tiendas por departamento, y supermercados, así como por los rubros de flores, chocolates, joyería, tecnología y servicios de gastronomía y entretenimiento”, manifestó.

Sostuvo que el 14 de febrero ha dejado de ser exclusiva para las parejas, pues hoy esta fecha tiene un sentido más amplio, que incluye a la familia, los amigos e incluso el amor propio, dinamizando el consumo en múltiples categorías.

Por ello, resaltó que una estrategia para los negocios retail es centrarse en adelantar la campaña, fomentando el consumo desde los primeros días de febrero con el fin de capturar la intención de compra antes del éxodo vacacional del fin de semana.

Passlacqua explicó además que, si bien los regalos clásicos como flores, joyas y chocolates siguen liderando la demanda, el comportamiento del consumidor ha evolucionado hacia una mayor preferencia por experiencias y bienestar.

En ese contexto, destacan las cenas, el entretenimiento y, de manera especial, el rubro de belleza, cuidado personal y perfumería, que se posiciona como una de las categorías más sólidas del retail, con una expansión sostenida de tiendas a nivel nacional.

Mayor gasto, rapidez y personalización

Este cambio en los hábitos de consumo también se refleja en el incremento del ticket promedio, pues se estima entre S/220 y S/300 por persona, por encima de lo registrado en 2025 (S/200 y S/280). Esto responde a la búsqueda de regalos con mayor valor y al uso creciente de billeteras digitales, que facilitan transacciones rápidas y seguras.

A diferencia de campañas más planificadas como la escolar, San Valentín destaca por ser una fecha de compra por impulso y emoción, con márgenes de rentabilidad atractivos para el retail especializado. Por ello, el consumidor actual prioriza la conveniencia, la personalización y la rapidez, valorando aspectos como el empaque, la entrega en menos de dos horas y el propósito o historia detrás de la marca.

En cuanto a precios, se observa una sensibilidad selectiva donde los consumidores están dispuestos a pagar más por calidad y cumplimiento, pero una alta comparación activa de precios en canales digitales.

“En ese escenario, las promociones cumplen un rol clave como detonantes de compra, especialmente a través de paquetes combinados (bundles) y descuentos exclusivos por compras vía aplicativos o recojo en tienda”, finalizó.