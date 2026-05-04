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Resumen

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Sandvik trae al Perú la última tecnología en equipos de perforación para minería.
Sandvik trae al Perú la última tecnología en equipos de perforación para minería.
Por Juan Saldarriaga

Sandvik, grupo sueco de ingeniería, pionero en el suministro de equipos de última tecnología para perforación subterránea en el Perú, se ha trazado como objetivo liderar también el mercado de perforación en minería de superficie.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.