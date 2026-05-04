Sandvik, grupo sueco de ingeniería, pionero en el suministro de equipos de última tecnología para perforación subterránea en el Perú, se ha trazado como objetivo liderar también el mercado de perforación en minería de superficie.

Para lograrlo, cuenta con una ventaja fundamental: “el producto”, apunta Armando Sugobono, gerente general de Sandvik del Perú.

Se trata, explica el ejecutivo, de un portafolio de equipos que “van de acuerdo con la demanda del mercado” pues integran tres atributos fundamentales: automatización digitalización y electrificación.

“Estos nuevos productos que estamos desarrollando en la línea de minería de superficie incorporan estos componentes para hacer que las máquinas sean más productivas y seguras”, manifiesta Sugobono.

Con esto busca replicar el éxito obtenido en el estrato de minería subterránea, a la que proporciona equipos automatizados y electrificados (a batería) para reemplazar progresivamente los motores a diésel, logrando, así, dos objetivos fundamentales.

Uno es la reducción de la contaminación emitida por los combustibles fósiles; y otro es el ahorro en la - siempre ingente - inversión por ventilación en los socavones, pues “cuanto más eléctrica se hace una mina, menos humo produce, lo cual redunda en un menor costo de la energía”, apunta Sugobono.

"Las empresas mineras están incorporando flotas nuevas y reemplazando flotas viejas para poder aumentar su capacidad de extracción", señala Armando Sugobono.

En esa línea, el consorcio sueco hizo entrega, días atrás, del “primer jumbo de producción de taladros largos, automatizado y operado remotamente”, el cual fue adjudicado a minera Condestable (Mala).

Del mismo modo, Sandvik busca traer próximamente la tecnología de jumbos a batería, la cual “todavía nadie se ha animado a usar en el Perú”, anota Sugobono.

“Hoy estamos haciendo una prueba en la mina El Teniente, de Codelco (Chile), y los resultados de la prueba hasta el momento son sobresalientes, así que tenemos mucha esperanza de que se va a generar un contagio positivo hacia el vecindario peruano para poder introducir este equipo a batería”, señala.

Por lo pronto, el consorcio sueco se ha adjudicado un contrato con minera Buenaventura para suministrar 36 equipos, entre los que resaltan cargadores subterráneos, jumbos de sostenimiento y jumbos de desarrollo automatizados.

Expectativas y crecimiento

Sandvik anotó en el 2025 un crecimiento del 20%, sustentado en tres factores: una creciente demanda, una estrategia comercial agresiva para disponer de equipos en menores tiempos de entrega, y un soporte de ventas (aftermarket) para atender la flota de sus clientes con prontitud.

“La característica que nos distingue es la prontitud con la que actuamos cuando pasan los problemas. Eso se llama soporte técnico”, explica Sugobono.

Sandvik busca traer al Perú los primeros jumbos eléctricos a batería. (Foto: Sandvik)

Sandvik espera mantener en el 2026 el mismo ritmo de crecimiento del año 2025.

Y para el mediano plazo su meta es clara: “ser el socio estratégico preferido del sector minero”, remarca Sugobono.

Para ello buscará seguir introduciendo nuevas tecnologías en el mercado peruano, pero sin descuidar el entrenamiento y conocimiento de dichas innovaciones entre su personal.

A ese fin, planea desarrollar un centro de entrenamiento para reforzar el conocimiento de los equipos inteligentes.

Sandvik es un referente en productividad industrial desde su fundación en 1862.

A nivel global, el 85 o el 90% de su portafolio se orienta específicamente al sector minero, y un 10% o 15% va a la industria de la construcción en el nicho de la tunelería.