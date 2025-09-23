La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó una propuesta para ampliar el sandbox regulatorio e incluir a las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito (Afocat); así como a startups y fintech no supervisadas, las cuales desarrollan modelos de negocios innovadores, orientados a atender segmentos tradicionalmente desatendidos, como son las personas que están fuera del mercado formal o aquellas que quedaron fuera por algún incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

“El objetivo es que el sandbox se consolide como un auténtico laboratorio de innovación financiera, en el que las nuevas iniciativas puedan desarrollarse en un entorno seguro con la posibilidad de transformarse en regulaciones ajustadas a las necesidades del mercado”, manifestó el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa.

En ese sentido, la SBS ha publicado hoy un proyecto de modificación del reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos (Resolución SBS N.°2429-2021), conocido como sandbox regulatorio. El proyecto propone ampliar el alcance del reglamento a un mayor número de entidades supervisadas y no supervisadas que están cumpliendo un rol clave en el proceso de inclusión financiera.

Requisitos

El proyecto también establece requisitos específicos para las entidades no supervisadas que deseen participar en el sandbox: acreditar su formalidad legal, presentar un estudio de factibilidad técnica y financiera, demostrar la idoneidad moral de sus representantes y acreditar recursos humanos, tecnológicos y financieros suficientes. Estas condiciones buscan garantizar la seguridad, viabilidad y adecuada gestión de riesgos durante la fase de pruebas piloto.

Asimismo, la SBS difundirá la relación de empresas aprobadas y una descripción general de los desarrollos innovadores en evaluación, pudiendo también compartir información general sobre los resultados obtenidos.

Se mantienen los aspectos relacionados a la protección de consumidor y garantía de transparencia de los resultados, así como la claridad en los mecanismos de salida ya regulados en el reglamento vigente.

¿Qué es el sandbox regulatorio?

El sandbox regulatorio es una herramienta que permite a los reguladores brindar flexibilidad a las empresas para probar, en un entorno controlado, nuevos productos o servicios financieros. De esta manera, el regulador puede monitorear las oportunidades y riesgos asociados a dichas innovaciones; y, al mismo tiempo, se facilita su ingreso al mercado de manera más ágil.