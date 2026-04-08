Resumen

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Mincetur tiene a su cargo la supervisión de su cumplimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes. (Foto referencial: Freepik)
Mincetur tiene a su cargo la supervisión de su cumplimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes. (Foto referencial: Freepik)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó la normativa para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, bajo supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el fin de alinearla a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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