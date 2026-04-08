La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó la normativa para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, bajo supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el fin de alinearla a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La norma precisa su alcance y regula los principales componentes del sistema de prevención de LA/FT, tales como el conocimiento de directores, trabajadores y proveedores; la capacitación; el manual y código de prevención; la designación del oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso); el reporte de operaciones sospechosas (ROS); el informe anual del oficial de cumplimiento; auditoría interna, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.

Asimismo, la Resolución SBS N.°01015-2026, publicada hoy en El Peruano, modifica el reglamento de infracciones y sanciones en materia de LA/FT de estas empresas para incorporar en su alcance a las empresas que explotan juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia, así como a las salas de apuestas deportivas que utilizan internet. Con ello, se fortalece la capacidad sancionadora del Mincetur en materia de prevención del LA/FT respecto de sus supervisados.

MÁS INFORMACIÓN: Gobierno aprueba plan de trabajo del puerto de Chancay y fija reglas para su gestión

Cabe precisar que la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), es responsable de establecer, en coordinación con el Mincetur, la normativa en materia de prevención de LA/FT correspondiente a los sujetos obligados que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, así como de aquellos que explotan juegos a distancia y/o apuestas deportivas a distancia.

Por su parte, el Mincetur tiene a su cargo la supervisión de su cumplimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes. Finalmente, se debe indicar que esta norma reemplaza al marco legal anterior, aprobado por la Resolución SBS N°1695-2016.