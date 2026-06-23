Con esta medida, la SBS reafirmó su compromiso de fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema financiero en beneficio de los usuarios. Foto: Andina.
Con esta medida, la SBS reafirmó su compromiso de fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema financiero en beneficio de los usuarios. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso adelantar el plazo máximo para que las entidades financieras presenten el Reporte Crediticio de Deudores (RCD), con el fin de brindar a la ciudadanía información más oportuna sobre su posición crediticia.

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