La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso adelantar el plazo máximo para que las entidades financieras presenten el Reporte Crediticio de Deudores (RCD), con el fin de brindar a la ciudadanía información más oportuna sobre su posición crediticia.
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La reducción del plazo permitirá que los usuarios accedan de manera más oportuna al Reporte de Deudas emitido por la SBS y que las entidades financieras cuenten con información más actualizada para evaluar solicitudes de créditos.
Según la Resolución SBS N.° 1663-2026, publicada hoy en el Diario Oficial, el plazo máximo para el envío del RCD -actualmente de 15 días calendario posteriores al cierre de cada mes-, se reducirá de manera progresiva:
- 13 días a partir de la información correspondiente a noviembre de 2026.
- 10 días desde la información correspondiente a mayo de 2027.
Con esta medida, la SBS reafirmó su compromiso de fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema financiero en beneficio de los usuarios.
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El Reporte Crediticio de Deudores (RCD) es el registro mensual que las entidades financieras envían a la SBS, con datos detallados de los créditos de sus clientes y su comportamiento de pago. Esta información es consolidada por la SBS y puesta a disposición de las entidades financieras, centrales privadas de información de riesgos y del público en general.