La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso adelantar el plazo máximo para que las entidades financieras presenten el Reporte Crediticio de Deudores (RCD), con el fin de brindar a la ciudadanía información más oportuna sobre su posición crediticia.

La reducción del plazo permitirá que los usuarios accedan de manera más oportuna al Reporte de Deudas emitido por la SBS y que las entidades financieras cuenten con información más actualizada para evaluar solicitudes de créditos.

Según la Resolución SBS N.° 1663-2026, publicada hoy en el Diario Oficial, el plazo máximo para el envío del RCD -actualmente de 15 días calendario posteriores al cierre de cada mes-, se reducirá de manera progresiva:

13 días a partir de la información correspondiente a noviembre de 2026.

10 días desde la información correspondiente a mayo de 2027.

Con esta medida, la SBS reafirmó su compromiso de fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema financiero en beneficio de los usuarios.

¿Qué es el Reporte Crediticio de Deudores?

El Reporte Crediticio de Deudores (RCD) es el registro mensual que las entidades financieras envían a la SBS, con datos detallados de los créditos de sus clientes y su comportamiento de pago. Esta información es consolidada por la SBS y puesta a disposición de las entidades financieras, centrales privadas de información de riesgos y del público en general.