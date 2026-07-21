La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que ha detectado nuevas entidades que vienen captando dinero del público, así como aplicativos que otorgan préstamos, sin contar con autorización.

Algunas empresas se promueven utilizando términos como ‘financiera’, ‘cooperativa de ahorro y crédito’ o ‘Coopac’, con el propósito de hacer creer que se encuentran autorizadas y supervisadas por la SBS. Asimismo, ofrecen el pago de altos intereses como ganancia y celebran con sus clientes contratos que, incluso, son legalizados notarialmente, además de entregarles un título valor para generar la apariencia de que su dinero estaría libre de riesgos.

Mientras que los aplicativos (App) detectados ofrecen y desembolsan préstamos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que los haya solicitado. “Cuando la persona descarga estas App en su teléfono celular, le exigen, como requisito previo para el otorgamiento del crédito, brindar permiso para acceder al directorio de sus contactos, fotografías y a la carpeta de videos. Así, logran recopilar y monitorear toda la información del celular del usuario”, explicó la SBS.

Posteriormente, al momento de requerir el pago de los préstamos, estas App incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal recopilada, amenazan a los usuarios con difundir, entre todos sus contactos, su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas agraviantes para su honor.

En ese sentido, la SBS reveló las entidades que vienen captando dinero del público sin contar con autorización:

Creditopyme Cooperando S.A.C. – ‘Financiera Cooperando’ https://www.facebook.com/financoopcooperando

https://www.tiktok.com/@creditopyme_cooperando?_r=1&_t=ZS-95cLkXjQ7wD Inversiones Consultora S.A. – ‘Consultora Solución Financiera’ https://www.facebook.com/ConsultoraSoluFin?locale=es_LA

https://www.instagram.com/consultorasolucion/ Cooperativa de Ahorro y Crédito La Troyca – ‘Coopac La Troyca’ Moyobamba

Mientras que los aplicativos identificados son las siguientes:

Monedaya pro- Préstamo seguro https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monedayapro.android.app Mano Préstamo - Credito Rapido https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mano.prestamo.creditos.rapidos Yapi Cash https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yapi.peru.prestamo

https://www.facebook.com/profile.php?id=61581034481818 Acreditaya-préstamo fácil https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acredi.taya.app.mobile CreContigo-Préstamo Rápido https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crecriendo.contigo

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578236512339 Sol Dinero - Prestamos Peru https://play.google.com/store/apps/details?id=sol.dinero.prestamos.peru.efectivo.rapido.telecredito

Ante este panorama, la SBS invocó a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones necesarias al momento de ahorrar o invertir su dinero. Asimismo, recomienda no descargar ni utilizar estas App o similares, a fin de evitar poner en riesgo su información personal.

Asimismo, recordó que conforme al artículo 11 de la Ley N.°26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros), toda persona, natural o jurídica, que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, y colocar dichos fondos en forma de créditos, inversión o habilitación de fondos, requiere la autorización previa de la SBS.