La SBS invocó a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones necesarias al momento de ahorrar o invertir su dinero. Foto: Andina.
La SBS invocó a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones necesarias al momento de ahorrar o invertir su dinero. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que ha detectado nuevas entidades que vienen captando dinero del público, así como aplicativos que otorgan préstamos, sin contar con autorización.

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