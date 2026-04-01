Resumen

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La CEO se constituirá en la “puerta de entrada” a los sistemas supervisados, encargándose exclusivamente de atender las solicitudes correspondientes a la etapa de organización de nuevas entidades. Foto: El Peruano.
La CEO se constituirá en la “puerta de entrada” a los sistemas supervisados, encargándose exclusivamente de atender las solicitudes correspondientes a la etapa de organización de nuevas entidades. Foto: El Peruano.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha creado la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO), unidad ejecutiva que permitirá centralizar y agilizar el proceso de ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

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