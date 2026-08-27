La SBS indicó que para las solicitudes de autorización de organización, el plazo máximo de respuesta será de 120 días para la modalidad estándar, 90 días para las empresas no captadoras y 70 días para la modalidad especial. Foto: Andina
La SBS indicó que para las solicitudes de autorización de organización, el plazo máximo de respuesta será de 120 días para la modalidad estándar, 90 días para las empresas no captadoras y 70 días para la modalidad especial. Foto: Andina
Por Redacción EC

Con el objetivo de agilizar y modernizar el proceso de autorización para el ingreso de nuevas entidades financieras y aseguradoras al mercado peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el Reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financieros y de seguros.

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