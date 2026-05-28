La hoja de ruta para implementar el sistema de finanzas abiertas en el Perú, que estaría operativo hacia inicios del 2028, fue publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el pasado mes de febrero. Desde entonces, el organismo ha ejecutado diversas acciones para cumplir con la línea de tiempo trazada en dicho documento, con el objetivo de que los primeros intercambios de información entre entidades de la industria financiera lleguen en la fecha acordada y se avance con regulación que permita poner en práctica distintas experiencias en la materia.

“Las finanzas abiertas son una prioridad institucional”, dijo Claudia Cánepa, jefa del Departamento de Finanzas Abiertas de la SBS, en un evento que se llevó a cabo en el marco de los 95 años de la entidad estatal, que giró en torno al ‘Open Finance’.

Coincidió con ella Sergio Espinosa, jefe de la SBS, tras indicar que la creación del sistema de finanzas abiertas es “un proyecto insignia”.

Superintendente Sergio Espinosa Chiroque sostuvo una reunión con la Coopac Fondesurco de Arequipa. Foto: Difusión.

“Las finanzas abiertas son un fenómeno global. Las principales economías ya vienen aplicándolo. La visión del sector privado peruano debería ser, sabiendo que esto va a ocurrir, cómo prepararse y participar mejor [del proceso]. Y la mejor forma es participar desde el comienzo, como pasó con las billeteras digitales y la interoperabilidad”, comentó Espinosa a El Comercio.

Para el superintendente, la oportunidad de desarrollo de las finanzas abiertas en el país es enorme: apuntó que, a pesar de los enormes avances en inclusión financiera de los últimos años, en el Perú hay un 28% de adultos que no tiene ningún producto de ahorro (ni billetera digital ni una cuenta personal). Si ello se traslada al terreno del acceso a créditos, la cifra es, según Espinosa, “aún más elocuente”: solo 36% de adultos tiene un crédito en el sistema financiero formal.

Por más simple que fuese el trámite, un banco sí puede negarte la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Conoce las razones. Foto: Composición IA para Gestión.

Durante su presentación, Cánepa detalló que el modelo de ‘Open Finance’ busca poner en el centro al usuario, “para que pueda compartir la información financiera que hoy mantiene en algunas instituciones con otras entidades o con otros proveedores de servicios financieros, de manera estandarizada, segura y, sobre todo, voluntaria y consentida”.

En ese sentido, la funcionaria agregó que la finalidad de este sistema es que los usuarios puedan acceder a una mayor variedad de productos y servicios.

Tal como se conoce el modelo, la SBS apunta a que el ‘Open Banking’ permita que las compañías de la industria financiera local ofrezcan productos y servicios personalizados; algo que sería posible de concretar si las entidades puedan compartir información de sus usuarios con terceros autorizados, siempre bajo consentimiento del titular de los datos.

Cánepa recordó que la implementación del modelo de finanzas abiertas inició en octubre del 2025, con la creación del comité y del departamento de ‘Open Banking’ de la superintendencia. Con la emisión de la hoja de ruta este 2026 se inició con la etapa de diagnóstico del modelo, que ha servido para habilitar espacios de discusión entre actores de la industria.

“Los principales aspectos que hemos discutido en las mesas de trabajo están referidos a consideraciones que se debe tener sobre el esquema de gobernanza; el modelo operativo del sistema; y, cómo no, las preocupaciones referidas a seguridad. Los estándares de seguridad también ha sido un tópico en el que se ha profundizado bastante”, dijo Cánepa.

Con cerca de cinco mesas de trabajo convocadas por la SBS, la ejecutiva remarcó que la fase de diagnóstico está próxima a culminar para pasar, así, a la fase de regulación y definición de estándares técnicos; etapa que prácticamente ya ha iniciado tras la prepublicación de la regulación ‘Banking as a Service’ (BaaS).

“La información que ya hemos recabado en la fase de diagnóstico es bastante abundante y nutrida, y nos ha permitido comenzar a esbozar lo que sería el diseño del modelo de finanzas abiertas peruano”, expresó la funcionaria.

Claudia Cánepa y Sergio Espinosa, de la SBS, proyectan una mayor competencia en el sistema financiero, por el open finance.

Hallazgos y puntos de avance

Cánepa remarcó que, tras la información identificada en esta etapa de diagnóstico, la SBS ha reconocido que las empresas del sector ya tienen “un recorrido interesante” en el desarrollo e implementación de interfaces de programación de aplicaciones (API), un ámbito medular para que el modelo de finanzas abiertas funcione.

Es a través de dichas API, de hecho, que se puede concretar el intercambio de datos entre actores de la industria; siempre bajo el consentimiento de los usuarios.

Durante las mesas de trabajo, la SBS notó que la experiencia entre actores del rubro y los casos de uso varían. “Se identificó que los desarrollos enfocados en la evaluación crediticia y en ayudar a la gestión de las finanzas —ya sea a nivel personal o empresarial— son los que impactarían de manera más positiva, y serían más valorados por los usuarios”, añadió.

De acuerdo con Cánepa, las compañías identificaron que para construir casos de uso se requerirían diversos datos, como información transaccional histórica, información de ingresos, información de saldos e información que pudiera brindar ‘insights’ sobre el comportamiento crediticio de las personas.

“También se han discutido aspectos que generan preocupación entre los distintos actores. La seguridad es una constante, por lo que la recomendación es que el modelo tenga estándares de seguridad lo suficientemente robustos para garantizar que la transmisión de información sea segura”, acotó la funcionaria.

Sobre la seguridad, Espinosa resaltó la importancia de subrayar que el usuario es dueño de su información y, por lo tanto, el centro de todo. “En un país como el Perú, donde sabemos que si algo nos caracteriza es el nivel de desconfianza en todo y en todos, no podemos fallar. Si se da un mal paso en este sentido, la posibilidad de corregir y retomar el rumbo se vuelve muy complicada”, concluyó.

Espinosa explicó a El Comercio que, no obstante, esto no implica complicar los procesos de cara a los actores que participarán en las finanzas abiertas: la SBS apunta a una regulación que tenga en cuenta las particularidades de cada negocio y modelo; pero, si se trata de ciberseguridad, el organismo sí prevé que exista un estándar que evite diferencias sustanciales en el manejo de datos entre una fintech y un banco, lo que permitirá brindar certeza a los usuarios.

“Ambos tienen que garantizar que la información está segura y no es vulnerable a terceros. Eso no es negociable. Luego, que el proceso de autorización sea distinto para un banco que para una empresa emisora de dinero electrónico, eso sí es lo que estamos trabajando”, apuntó.

‘Banking as a Service’

El pasado 11 de mayo la SBS prepublicó el reglamento sobre el modelo ‘Banking as a Service’ (BaaS), un caso de uso particular en las finanzas abiertas. “Identificamos que había empresas que ya venían desarrollando este modelo y nos parecía importante definir una regulación que oriente esos esfuerzos”, explicó Cánepa.

El factor tecnología debe avanzar al ritmo del open banking. (Foto: referencial)

El ‘Banking as a Service’, tal como explicó Cánepa, es el esquema a través del cual una empresa que no está autorizada para ofrecer determinado producto o servicio financiero lo ofrece a su público objetivo, apalancándose en la infraestructura de una entidad financiera. Cánepa indicó que en el mercado local, varias empresas que ofrecen billeteras digitales se valen de estos esquemas, ya que, para poder utilizarlas y facilitar la realización de transacciones a través de las mismas, muchas veces es necesario que la persona tenga con una cuenta de dinero electrónico o una cuenta de ahorros.

“Un tercero sin licencia o sin autorización no puede ofrecer la posibilidad de que sus clientes abran cuentas de ahorros o cuentas de dinero electrónico. Entonces, lo que hace es generar una alianza con la entidad financiera que sí está autorizada, y se ofrece el producto o servicio de esa forma”, aclaró Cánepa.

Este esquema, apuntó la funcionaria, termina siendo ‘win-win’: el tercero, que no necesariamente ofrece una cuenta de ahorros —como una fintech—, puede incorporar una mayor variedad de productos financieros en su portafolio, mientras que la entidad financiera que brinda ese soporte genera ingresos a partir del alquiler de su infraestructura tecnológica y operativa, y de su licencia o autorización.

“Los usuarios pueden acceder a más y mejores productos financieros e incluso puede haber usuarios que se bancaricen a través de este proceso, porque el mercado objetivo de la fintech podría no estar dentro del alcance del mercado objetivo de la entidad financiera”, interpretó Cánepa.

La SBS está recibiendo comentarios sobre la preopublicación de la norma de BaaS y lo hará hasta el 1 de junio, con el objetivo de procesarlos las siguientes semanas y publicar la norma hacia julio de este 2026 (tal como lo indica la hoja de ruta).