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Resumen

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La hoja de ruta para implementar el sistema de finanzas abiertas en el Perú, que estaría operativo hacia inicios del 2028, fue publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) el pasado mes de febrero. Desde entonces, el organismo ha ejecutado diversas acciones para cumplir con la línea de tiempo trazada en dicho documento, con el objetivo de que los primeros intercambios de información entre entidades de la industria financiera lleguen en la fecha acordada y se avance con regulación que permita poner en práctica distintas experiencias en la materia.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.