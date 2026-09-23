La norma permite que los aportes sean pagados a través de diversos mecanismos como los ofrecidos por instituciones intermediarias tales como las entidades de servicios de pago, empresas del sistema financiero y empresas de servicios complementarios y conexos. Foto: GEC.
La norma permite que los aportes sean pagados a través de diversos mecanismos como los ofrecidos por instituciones intermediarias tales como las entidades de servicios de pago, empresas del sistema financiero y empresas de servicios complementarios y conexos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó, en el marco de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el Título V del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones (SPP), mediante la Resolución SBS 02326 – 2026.

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