La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el Reglamento para la administración del riesgo de sobreendeudamiento de los socios deudores minoristas de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (Coopac), con el objetivo de fortalecer la gestión de dicho riesgo en el sistema cooperativo.

El reglamento, aprobado mediante la Resolución SBS N° 02292-2026 y publicado en el Diario Oficial, busca promover el crecimiento responsable y sostenible de las colocaciones, sobre la base de una adecuada evaluación de su capacidad de pago.

En ese sentido, la norma establece estándares mínimos para la administración del riesgo de sobreendeudamiento. De igual modo, se incorporan reportes diseñados como herramientas de gestión, tableros de control, para que los funcionarios y directivos de las Coopac evalúen, monitoreen y realicen el seguimiento de dicho riesgo.

Para una adecuada gestión del riesgo de sobreendeudamiento, la norma también precisa responsabilidades para el Consejo de Administración y la Gerencia General, así como funciones específicas para el Comité de Riesgos, la Unidad de Riesgos y la Unidad de Auditoría Interna.

La SBS precisó que, en el marco de su compromiso con el fortalecimiento del sistema cooperativo , lleva varios meses desarrollando talleres teóricos y prácticos, dirigidos a los funcionarios y directivos de las Coopac, sobre la gestión del riesgo de sobreendeudamiento y la elaboración e implementación de los reportes previstos en el reglamento; los cuales tiene previsto continuar desarrollando en las próximas semanas a fin de fortalecer su desarrollo y adecuada implementación.