Para una adecuada gestión del riesgo de sobreendeudamiento, la norma también precisa responsabilidades para el Consejo de Administración y la Gerencia General, así como funciones específicas para el Comité de Riesgos, la Unidad de Riesgos y la Unidad de Auditoría Interna. (Foto: USI)
Para una adecuada gestión del riesgo de sobreendeudamiento, la norma también precisa responsabilidades para el Consejo de Administración y la Gerencia General, así como funciones específicas para el Comité de Riesgos, la Unidad de Riesgos y la Unidad de Auditoría Interna. (Foto: USI)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el Reglamento para la administración del riesgo de sobreendeudamiento de los socios deudores minoristas de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (Coopac), con el objetivo de fortalecer la gestión de dicho riesgo en el sistema cooperativo.

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