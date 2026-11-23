La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución SBS N.º 02767-2026, autorizó la organización de Financiera Santa Isabel, empresa que propone incorporarse al sistema financiero peruano con un modelo de negocio orientado principalmente al financiamiento de créditos grupales de micro y pequeñas empresas.

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La autorización de organización constituye la primera etapa del proceso de licenciamiento, previa a la autorización de funcionamiento y al inicio de operaciones de la entidad. Para obtener la autorización de funcionamiento, Financiera Santa Isabel deberá cumplir los requisitos adicionales establecidos por la regulación y acreditar ante la SBS que cuenta con la infraestructura, organización y controles necesarios para operar de manera segura y eficiente.

La nueva financiera tendrá como accionistas a Ronald Martin Sommer Seminario, con una participación de 54%; Ricardo Ponce Salcedo, con 27%; la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Perúnorte, con 9,9 %; y Sharon Daniela Rabinovich Trelles, con 8%. Asimismo, participarán Jorge Alberto Molina Briceño, con 1%; y Miguel Franco Seminario, con 0,1%.

De acuerdo con el plan de negocios presentado a la SBS, la Financiera se orientará principalmente al otorgamiento de créditos grupales a micro y pequeñas empresas, con especial atención a las mujeres emprendedoras y presencia predominante en el norte del país, y proyecta ofrecer además productos de ahorro y depósitos. El proyecto se desarrollará sobre la experiencia y plataforma operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Perúnorte, por lo que se prevé una transición progresiva hacia la nueva financiera.

La autorización de organización de Financiera Santa Isabel reafirma el compromiso de la SBS de propiciar condiciones que favorezcan una mayor competencia en el sistema financiero peruano, mediante el ingreso de nuevos participantes que cumplan con los requisitos y estándares establecidos en la regulación, en beneficio de los usuarios y del desarrollo del sistema financiero.