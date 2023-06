La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en resguardo de los intereses de la ciudadanía, dispuso hoy la clausura de los locales en donde operaban la Cooperativa de Servicios Múltiples Opción Sur – Coosermul Opción Sur, Cooperativa de Servicios Múltiples Reactívate Perú Ltda. y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador Limitada; entidades que realizaban actividades de intermediación financiera informal en Lima y Puno.

De conformidad por lo dispuesto en las resoluciones SBS N.º 02188-2023, N.º 02189-2023 y N.º 02190-2023, las citadas entidades venían promoviendo y realizando actividades de captación de fondos del público y de sus asociados sin contar con autorización expresa de la SBS. Asimismo, promovían y realizaban actividades de otorgamiento de préstamos de dinero, sin estar inscritas en el ‘Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda’, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 26702.

En el caso específico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Salvador Limitada, dicha entidad no se inscribió en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y de las centrales (Registro Coopac), conforme lo exige la Ley N.º 30822, norma que otorgó a la SBS las facultades de regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Coopac).

Las entidades clausuradas se detallan a continuación:

SBS

Durante la clausura, que contó con el apoyo de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Policía Nacional del Perú, los funcionarios de la SBS instaron a los representantes de dichas entidades para que informen a sus socios el plazo y modo en que van a concluir sus operaciones pendientes, lo cual incluye la devolución de los depósitos captados, así como el lugar y la persona responsable de coordinar dichas acciones.

La SBS reitera que continuará combatiendo la informalidad financiera en el país; razón por la cual, invoca al público a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero; asimismo, a denunciar si tuvieran conocimiento de la existencia de esquemas o empresas que vengan realizando actividades de intermediación financiera o de comercialización de pólizas de seguro, sin estar debidamente autorizados por esta Superintendencia.

En tal sentido, la SBS hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad de informalidad financiera a través de los correos informalidad@sbs.gob.pe; comunicaciones@sbs.gob.pe; o por mesa de partes virtual de la SBS https://servicios.sbs.gob.pe/mpv.