SBS: Cooperativas deben registrarse obligatoriamente hasta el 1 de abril

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que las Cooperativas de Ahorro y Crédito tendrán un plazo de tres meses para que puedan realizar el proceso de registro ante la SBS con la finalidad de ser supervisadas.

Dicho proceso se podrá realizar de manera virtual mediante la página de la SBS, a partir del 2 de enero hasta el 1 de abril, señaló Oscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas.

Asimismo, indicó que el registro es obligatorio y que las cooperativas que no realicen este proceso no podrán operar. De lo contrario, "se transformarán en otro tipo de cooperativas pero no podrán captar ahorro de sus socios y tendrán que ir devolviendo esos depósitos", advirtió Basso.

"No va a haber ninguna posibilidad de que una cooperativa diga que no se ha podido registrar. Todas pueden tener acceso dado que es virtual, muy simple, y que tiene carácter de declaración jurada", enfatizó.

Respecto a las cooperativas que se creen a partir del próximo año, el ejecutivo explicó que estas tendrán 20 días hábiles para registrarse ante la SBS, los cuales se empiezan a contabilizar una vez que la cooperativa se inscribe en los Registros Públicos (Sunarp).

"Las cooperativas que se creen luego del primero de enero del 2019, entran a otro proceso. Si es una cooperativa nueva y al ser muy pequeña aún, tiene muy pocos datos, lo que el proceso de registro será muy simple", indicó el superintendente.

Bossa mencionó que este registro va a permitir simplificar la supervisión y conocer cuál es el universo de cooperativas de ahorro y crédito.