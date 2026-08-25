Estas modificaciones contractuales no serán consideradas refinanciaciones, siempre que respondan a eventos excepcionales y temporales, no deriven de un deterioro permanente de la capacidad de pago y cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el referido oficio. Foto: Andina.
Estas modificaciones contractuales no serán consideradas refinanciaciones, siempre que respondan a eventos excepcionales y temporales, no deriven de un deterioro permanente de la capacidad de pago y cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el referido oficio. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Ante circunstancias excepcionales y temporales que pueden afectar transitoriamente la capacidad de pago de empresas y personas naturales con buen comportamiento crediticio, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que las empresas del sistema financiero están facultadas para modificar las condiciones originales de los contratos, adecuándolas a los nuevos flujos de ingresos esperados del deudor.

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