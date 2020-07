La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) prepublicó la resolución que busca establecer los pasos mínimos que deben seguir las entidades financieras a fin de acordar facilidades para el pago de créditos tomados por sus clientes.

Según el documento, esos procesos deberán ser aplicados en medio de un estado de emergencia –como el actual– y con clientes que presenten retrasos en sus pagos. Una medida que, para Dario Bregante, abogado de EY Law, se convierte en una respuesta más ordenada ante la posible aprobación del dictamen para el congelamiento de créditos que podría ser aprobado por el Congreso.

“En un escenario donde se discuten a nivel de Congreso otras iniciativas, es un buen gesto para entender que el sistema financiero responderá a las necesidades de sus clientes”, dijo.

Lo que propone la SBS es que las entidades financieras deberán definir plazos para que los clientes soliciten una revaluación. Además, determina que durante ese período, la entidad financiera no deberá cobrar intereses adicionales o penalidades al monto pendiente de pago.

Con las alternativas y la información proporcionada, el cliente tendrá un plazo de siete días para definir cuál es la opción que escoge para modificar el contrato. A su vez, el banco dispone de 15 días para remitir el documento con las nuevas condiciones pactadas. “Es un buen gesto para disciplinar el mercado porque les da responsabilidad a ambas partes. También se está creando la definición de un cliente no cooperante”, explicó Bregante.

Según el documento, un cliente será considerado no cooperante cuando no cumple las nuevas obligaciones sujetas al crédito o si no responde las comunicaciones de la entidad financiera. Se deberá comunicar al cliente las consecuencias y acciones por tomar ante tal escenario.

El profesor de Economía de la Universidad Pacífico Enrique Castellanos también consideró que la respuesta de la SBS resulta más apropiada que lo planteado por el dictamen de ley. “Lo del Congreso es un error. Lo peor es que genera riesgo moral. Porque hoy los clientes están postergando adrede y a la espera de lo que pueda pasar”, explicó. Sin embargo, consideró que para que la publicación de la SBS funcione, requiere también de mayor supervisión en campo.

Membresía en tarjetas

Otra disposición que consta en la prepublicación de la SBS es que las entidades financieras que ofrecen tarjetas de crédito deberán tener al menos una oferta de tarjeta que no incluya el cobro de una membresía. Para Castellanos, la medida requerirá un control en campo mediante clientes incógnitos. “Resulta demasiado reglamentarista y desiderativo tratar de regular el mercado bajo estos métodos. Son buenas intenciones, pero se requiere efectividad”, aseveró.

Según información proporcionada por el portal de la SBS, el costo de una membresía para una tarjeta con una línea de crédito de S/1.000 se encuentra entre S/60 y S/100.

Deberá ser publicado

El documento se mantendrá prepublicado a la espera de comentarios por siete días calendario. Luego, se publicará oficialmente en “El Peruano” y entrará en vigencia después de 30 días calendario.

También se especifican las prácticas que serán consideradas abusivas en el sistema financiero. Por ejemplo, limitaciones para migrar de una tarjeta de crédito con membresía a una sin esa comisión.

