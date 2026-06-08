Resumen

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La Cobertura que brinda el Fondo de Seguro de Depósitos se ajusta trimestralmente por la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM). Foto: Andina.
La Cobertura que brinda el Fondo de Seguro de Depósitos se ajusta trimestralmente por la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM). Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) subió a S/122.000 el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que rige en el sistema financiero, correspondiente al trimestre de junio a agosto del 2026.

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