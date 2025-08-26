Mediante la Resolución SBS N.° 2842-2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito APROCREDI LIMITADA (Coopac Aprocredi), al haber incurrido en la causal de inactividad.

Ante este escenario, la SBS señaló que que los depósitos de los socios de la Coopac Aprocredi se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/5,000 por depositante, conforme a lo dispuesto en la 24° DFC de la Ley General y en la Resolución SBS N.°5061-2008 y sus modificatorias.

Según el superintendente adjunto de cooperativas, Mario Zambrano, desde que está operativo el FSDC, febrero de 2025, y luego de haberse cumplido los requisitos para que pueda operar, esta será la primera vez que se utilicen los recursos del FSDC para responder ante los depósitos de una cooperativa en disolución, lo que marca un hito importante para el sistema cooperativo.

En ese sentido, el pago de los depósitos, que se encuentren cubiertos por el FSDC , se viene realizando desde el viernes 22 de agosto en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional.

En el caso de esta disolución, se estimó que, potencialmente, se podría devolver el 100% de los depósitos del 97% del total de los depositantes de la cooperativa, manifestó el funcionario.

Finalmente, la SBS indicó que en los próximos días se irá actualizando la relación de los depositantes, cuyos depósitos se encuentren protegidos por el FSDC, pero no fueron incluidos en esta etapa.

El superintendente adjunto de cooperativas explicó que la cobertura del FSDC actúa como un mecanismo que busca proteger los depósitos de los socios ante la disolución de una Coopac y cuya activación contribuye efectivamente con el fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.