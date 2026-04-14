Resumen

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Como parte de este proceso, la SBS designará a sus representantes, quienes, conforme al marco legal vigente, convocarán a una Asamblea General de la Coopac para informar a sus socios sobre la intervención, sus efectos y el plazo máximo legal para levantar la causal. (Foto: Andina)
Como parte de este proceso, la SBS designará a sus representantes, quienes, conforme al marco legal vigente, convocarán a una Asamblea General de la Coopac para informar a sus socios sobre la intervención, sus efectos y el plazo máximo legal para levantar la causal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino este martes a la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC Del Centro) y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (Coopac Kuria), en ambos casos por insolvencia.

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