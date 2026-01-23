El régimen tendrá una duración de 45 días calendario, en la que se suspenden las operaciones de la cooperativa y se limita la actuación de sus órganos de gobierno. Foto: Andina.
El régimen tendrá una duración de 45 días calendario, en la que se suspenden las operaciones de la cooperativa y se limita la actuación de sus órganos de gobierno. Foto: Andina.
Redacción EC
Redacción EC

La autorizó la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito, con sede en Arequipa, luego de comprobarse que registra una insolvencia patrimonial de S/518.596.70.

El déficit se comprobó tras un proceso de supervisión que obligó a la Cooperativa Éxito a reformular sus estados financieros al cierre de marzo de 2025, incorporando ajustes contables por S/595.751.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Según la norma legal de este viernes 23 de enero, firmado por Sergio Espinosa, jefe de la SBS, esta Coopac perdió todo su capital social y reserva cooperativa.

Los ajustes estuvieron sujetos a faltantes de caja, provisiones crediticias insuficientes, ingresos indebidamente reconocidos y operaciones no regularizadas.

Además, la SBS indicó que se dio un plazo de 30 días calendarios a Éxito para que revierta su situación de insolvencia, más la cooperativa solo acreditó aportes de capital por S/219.290, monto que resultó insuficiente para compensar el patrimonio negativo.

El régimen tendrá una duración de 45 días calendario, en la que se suspenden las operaciones de la cooperativa y se limita la actuación de sus órganos de gobierno.

Asimismo, la SBS designó a Ingrid Vanessa Escobar Ramírez y a Carlos Enrique Montesinos Cáceres como interventores para tomar el control de la cooperativa Éxito y determinar su patrimonio real, a fin de proteger los intereses de los socios y evitar un mayor deterioro financiero.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC