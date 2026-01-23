La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Éxito, con sede en Arequipa, luego de comprobarse que registra una insolvencia patrimonial de S/518.596.70.

El déficit se comprobó tras un proceso de supervisión que obligó a la Cooperativa Éxito a reformular sus estados financieros al cierre de marzo de 2025, incorporando ajustes contables por S/595.751.

Según la norma legal de este viernes 23 de enero, firmado por Sergio Espinosa, jefe de la SBS, esta Coopac perdió todo su capital social y reserva cooperativa.

Los ajustes estuvieron sujetos a faltantes de caja, provisiones crediticias insuficientes, ingresos indebidamente reconocidos y operaciones no regularizadas.

Además, la SBS indicó que se dio un plazo de 30 días calendarios a Éxito para que revierta su situación de insolvencia, más la cooperativa solo acreditó aportes de capital por S/219.290, monto que resultó insuficiente para compensar el patrimonio negativo.

El régimen tendrá una duración de 45 días calendario, en la que se suspenden las operaciones de la cooperativa y se limita la actuación de sus órganos de gobierno.

Asimismo, la SBS designó a Ingrid Vanessa Escobar Ramírez y a Carlos Enrique Montesinos Cáceres como interventores para tomar el control de la cooperativa Éxito y determinar su patrimonio real, a fin de proteger los intereses de los socios y evitar un mayor deterioro financiero.