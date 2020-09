La calificadora Moody’s advirtió sobre los riesgos que enfrenta la banca peruana por el deterioro de su salud financiera.

De acuerdo con la agencia, la morosidad de la banca empezaría a deteriorarse a partir de este mes, debido a que en agosto culminó el plazo del congelamiento de deudas establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y las personas presentarían problemas para cumplir con sus obligaciones por la caída del empleo.

“Las reprogramaciones han permitido que deudores que no podían realizar sus pagos de manera habitual no incurran en mora [...]. No obstante, [...] lo anterior genera incertidumbre respecto al volumen de la cartera reprogramada [congelada] que no podrá recuperarse a raíz de la desaceleración económica”, señaló la agencia.

Según la SBS, al cierre de julio, las empresas del sistema financiero reprogramaron créditos por alrededor de S/142.000 millones, los que representa el 40% de la cartera de créditos de dichas entidades.

Si bien la calificadora no precisa en cuánto podría aumentar la morosidad en la banca, considera que este riesgo es un indicio del entorno operativo difícil que enfrentará la banca local, razón por lo cual cambió su perspectiva del sector de estable a negativa.

Al cierre de agosto, la morosidad de la banca llegó a 3,1%, lo que reflejaría las reprogramaciones.

DETERIORO DE INGRESOS

Otra de las preocupaciones de Moody’s es la caída de las rentabilidades de los bancos, toda vez que estas permiten fortalecer el patrimonio de las entidades ante un eventual problema de pagos.

Sin embargo, esta situación de deterioro no es exclusiva de la banca. También el resto de entidades financieras ha disminuido sus resultados por la crisis sanitaria.

Para Juan Fernando Maldonado, especialista en temas financieros, lo positivo dentro de esta situación son las provisiones voluntarias realizadas por las entidades del sistema financiero, que permitirán hacer frente a cualquier aumento de la morosidad.

A decir de Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, esta advertencia de Moody’s podría implicar una degradación de la calificación de riesgo de los bancos, debido a la inestabilidad política, a la recesión económica y a iniciativas que podrían afectar la estabilidad del sistema financiero.

Comentó que una baja de la calificación podría afectar a las personas con el incremento del costo de crédito.

Sin embargo, el reporte de Moody’s se enfoca más en el entorno operativo difícil que enfrenta la banca, en vez de las calificaciones de las entidades.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Este martes 29 inician ensayos de la candidata a vacuna d segundo grupo de voluntarios en UNMSM