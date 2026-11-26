El sistema financiero peruano mantiene sólidos indicadores de solvencia y liquidez, y una mejora sostenida en la calidad de sus créditos. Así lo señala el último Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

A septiembre de 2026, los créditos del sistema financiero crecieron un 9,9% y la morosidad se redujo a 3,1%, su nivel más bajo en los últimos diez años. El incremento de los ingresos financieros y la reducción del gasto anualizado en provisiones (-14,6% anual) impulsó el aumento en la rentabilidad del sistema en los dos últimos años.

Los créditos a hogares registraron un crecimiento de 13,8%, impulsados por el empleo y las condiciones financieras favorables. Por su parte, los créditos hipotecarios crecieron un 7,8%, favorecidos por el dinamismo inmobiliario y las menores tasas de interés. Estos créditos mostraron una mejora en su calidad crediticia, reflejado por la reducción de sus indicadores de riesgo.

En el segmento empresarial, los créditos mayoristas crecieron un 7%, destacando los créditos a medianas empresas, que aumentaron 12,5%, y los minoristas un 13,1%, con mejoras en sus indicadores de riesgo. En este último segmento destacó el dinamismo de los préstamos a pequeñas empresas y de actividades como comercio, transporte y manufactura.

No obstante, el Fenómeno El Niño constituye el principal riesgo de corto plazo para la cartera empresarial, especialmente en actividades y regiones expuestas a eventos climáticos adversos, como la agricultura, la pesca y el transporte en la costa norte y el sur del país. Por ello, es importante monitorear la evolución del riesgo crediticio en estos sectores.

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Solvencia y liquidez

El SBS indicó que el sistema financiero mantiene importantes colchones para afrontar eventuales choques adversos. A septiembre de 2026, el ratio de capital global alcanzó un 16,9% en septiembre de 2026, con un excedente de capital de S/44,4 mil millones sobre el mínimo regulatorio. Asimismo, los indicadores de cobertura de liquidez se ubicaron en un 150,3% en moneda nacional y un 197, 9% en moneda extranjera, ambos por encima de los mínimos regulatorios.

Los ejercicios de estrés realizados por la SBS confirman esta capacidad de respuesta. Incluso ante un escenario severo, que combina diversos choques domésticos e internacionales, el ratio de capital global se mantendría en 15,2% en septiembre de 2028, significativamente por encima del mínimo regulatorio (10%). Asimismo, las entidades financieras cuentan con activos líquidos y planes de contingencia para afrontar eventuales necesidades de liquidez.