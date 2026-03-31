La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó las resoluciones que autorizan la organización de dos nuevas entidades en el sistema financiero: Revolut Bank Perú S.A. y Kori Financiera S.A.

De esta manera, Revolut Bank Perú S.A. se constituirá como un banco que operará 100% digital. Cabe precisar que la Ley de Bancos contempla que en el Perú puedan constituirse entidades financieras sin hacer uso obligatorio de una infraestructura física de atención al público.

Por su parte, Kori Financiera S.A. se enfocará principalmente en el otorgamiento de créditos a la microempresa y la pequeña empresa, a través de productos de crédito individuales y grupales. Ambas entidades han recibido autorización para la etapa de organización, quedando el inicio de operaciones sujeto a la obtención de la licencia de funcionamiento.

“Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”, dijo el superintendente Sergio Espinosa.

En esa línea, la SBS también ha creado la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) para agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

La CEO se constituirá en la “puerta de entrada” a los sistemas supervisados, encargándose exclusivamente de atender las solicitudes correspondientes a la etapa de organización. Estará formada por un equipo de profesionales de alto nivel que garantizará una evaluación técnica integral (360°) y el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por el supervisor.

La CEO se constituirá en la “puerta de entrada” a los sistemas supervisados, encargándose exclusivamente de atender las solicitudes correspondientes a la etapa de organización. Estará formada por un equipo de profesionales de alto nivel que garantizará una evaluación técnica integral (360°) y el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por el supervisor.

Cabe precisar que el proceso de licenciamiento comprende, en una primera etapa, la autorización de organización. Una vez obtenida, las entidades deberán cumplir con los requerimientos y exigencias establecidos en el marco legal y regulatorio aplicable para que la SBS evalúe y, de corresponder, otorgue la autorización de funcionamiento.