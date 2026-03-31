Resumen

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Ambas entidades han recibido autorización para la etapa de organización, quedando el inicio de operaciones sujeto a la obtención de la licencia de funcionamiento. Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg
Ambas entidades han recibido autorización para la etapa de organización, quedando el inicio de operaciones sujeto a la obtención de la licencia de funcionamiento. Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg
/ Betty Laura Zapata
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó las resoluciones que autorizan la organización de dos nuevas entidades en el sistema financiero: Revolut Bank Perú S.A. y Kori Financiera S.A.

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