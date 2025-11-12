La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mediante la Resolución SBS N° 04006-2025, otorgar facultades a la empresa JM & V Consultores S.A.C, liquidadora de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz, que está en proceso de liquidación desde agosto del 2023.

De esta manera, JM&V se encuentra facultada para realizar los siguientes actos a nombre de su representada: celebrar todo tipo de contratos bancarios y realizar cualquier operación bancaria, incluyendo la apertura y cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y realizar todo tipo de depósitos e imposiciones sobre dichas cuentas.

Además, podrá retirar fondos; alquilar, retirar y cerrar cajas de seguridad, obtener certificados, girar y endosar cheques en general, lo que incluye la emisión de cheques sobre los saldos acreedores, emitir los documentos que fueren requeridos para realizar depósitos y/o retiros.

Asimismo, abrir y desdoblar o cancelar los certificados a plazo, cobrarlos, endosarlos y retirarlos, pudiendo observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre las operaciones realizadas en sus cuentas y/o depósitos.

Cabe precisar que la SBS designó a la firma JM&V Consultores como liquidadora de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz. La medida se formalizó mediante la Resolución SBS N° 03402-2025, la cual encarga a la consultora privada la conducción del procedimiento de liquidación, en reemplazo de los representantes previamente designados por la propia SBS.

La designación se concretó tras el Concurso Público N.° 001-2025, cuyas bases fueron aprobadas en agosto y cuya buena pro fue otorgada el 9 de septiembre en acto público ante notario.

De esta forma, JM&V Consultores asumió la responsabilidad de dirigir el proceso, garantizando un cierre ordenado y transparente de las operaciones de la Caja Rural Raíz.