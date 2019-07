SBS plantea que bancos no establezcan condiciones al cancelar tarjetas de crédito

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto normativo que modifica el reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (Resolución SBS N° 6523-2013). Los cambios planteados buscan brindar mayores mecanismos de protección en las etapas de contratación, uso y cancelación de las mencionadas tarjetas; así como fortalecer las medidas de seguridad de las operaciones y productos financieros vinculados a las mismas.

En un comunicado, la SBS detalló que se propone modificar la definición tradicional de tarjetas de crédito y débito, reconociéndolas como medios de pago que pueden tener soporte en mecanismos distintos al plástico, tales como: equipos móviles, dispositivos sin contacto, códigos QR, entre otros. Asimismo, la oferta y registro de las denominadas “líneas paralelas” deberá realizarse de manera separada, puesto que representan financiamientos adicionales a la línea de crédito de la tarjeta.

De otro lado, la posibilidad de acceder a los servicios asociados a las tarjetas de crédito y débito (tales como compras por internet y consumos en el extranjero) deberá ser informada al usuario de forma previa a la contratación, a fin de proceder según su elección, la cual puede ser modificada posteriormente.

Las entidades financieras no podrán establecer condiciones o limitaciones para la cancelación de la línea de la tarjeta de crédito. En ese sentido, si al momento de la solicitud esta no fuera posible, el emisor de la tarjeta procederá a bloquear la tarjeta y a informar al usuario del plazo para completar la cancelación.

Otras medidas propuestas apuntan a simplificar el estado de cuenta, limitando y priorizando la información que es de mayor relevancia para la toma de decisiones del usuario; así como a reforzar la obligación de las entidades de brindar los debidos sustentos sobre los hechos cuestionados como parte de su respuesta a los reclamos no resueltos a favor del cliente.

MÁS SEGURIDAD

El proyecto normativo propone reforzar la seguridad al realizar operaciones con las tarjetas de crédito y débito. Así, se plantea que las empresas ofrezcan a los usuarios la activación del servicio de notificaciones sobre las operaciones realizadas con sus tarjetas; además de una serie de medidas de seguridad para el procesamiento y aprobación de las transacciones realizadas, sea mediante el chip de las tarjetas u otros mecanismos.

Asimismo, se reconocen nuevos supuestos de responsabilidad de las entidades financieras sobre operaciones no reconocidas: en los casos de operaciones no solicitadas por el titular; cuando no se cumplen con los requerimientos de autenticación del cliente; cuando se realizan operaciones posteriores al bloqueo de la línea, cancelación o expiración de la tarjeta de crédito; entre otras.

La SBS precisó que el proyecto normativo está disponible en su portal institucional (www.sbs.gob.pe) para recoger comentarios y sugerencias.