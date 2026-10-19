La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó los Títulos V al VII del “Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas”, con el fin de recibir comentarios y aportes de los distintos actores del mercado y del público en general.

La propuesta normativa complementa el primer bloque prepublicado el 5 de octubre, el cual contiene los Títulos I al IV del Reglamento, y desarrolla disposiciones relacionadas a los aspectos técnicos necesarios para el funcionamiento seguro e interoperable del sistema.

La propuesta regula los componentes y servicios comunes que facilitarán la interacción entre los participantes, entre ellos el Directorio de Participantes, el Portal del Desarrollador y el ambiente de pruebas. Asimismo, establece las condiciones para la realización de pruebas y evaluaciones de conformidad antes de que las entidades puedan operar en el SFA.

El proyecto también desarrolla el Marco de Confianza del sistema, que permitirá verificar la identidad, los roles, las aplicaciones y las condiciones de habilitación de los participantes. Además, incorpora estándares comunes para el diseño y funcionamiento de las interfaces de intercambio de información, así como requisitos de seguridad, certificación, trazabilidad, niveles de servicio y calidad de datos.

La SBS indicó que la prepublicación de este segundo bloque representa un nuevo avance en la construcción gradual del marco regulatorio de finanzas abiertas en el Perú y busca establecer condiciones comunes que permitan que el intercambio de información se realice de manera segura, estandarizada, interoperable y confiable, en beneficio de los usuarios.

Los comentarios y sugerencias podrán remitirse a la SBS hasta el 6 de noviembre de 2026. Los aportes recibidos serán evaluados como parte del proceso regulatorio antes de la emisión de la versión final de la norma.