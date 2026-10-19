La SBS indicó que la prepublicación de este segundo bloque representa un nuevo avance en la construcción gradual del marco regulatorio de finanzas abiertas en el Perú. Foto: GEC.
La SBS indicó que la prepublicación de este segundo bloque representa un nuevo avance en la construcción gradual del marco regulatorio de finanzas abiertas en el Perú. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó los Títulos V al VII del “Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas”, con el fin de recibir comentarios y aportes de los distintos actores del mercado y del público en general.

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