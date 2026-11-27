La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) convocó a la octava licitación de nuevos afiliados al SPP. Esta medida busca promover una mayor competencia entre las entidades participantes.

La apertura de sobres y la adjudicación de esta licitación se realizarán en acto público el 8 de enero de 2027. El proceso ha sido establecido mediante la Resolución SBS N.°2830-2026, publicada hoy en el Diario Oficial, que aprueba las bases y el cronograma de la licitación. Asimismo, la norma dispone que el valor de oferta de la comisión sobre el saldo presentado por las entidades participantes debe ser inferior a 0.68% anual.

Una de las novedades de esta licitación es que la entidad ganadora no solo asumirá la afiliación de los trabajadores que ingresen por primera vez al SPP entre el 1 de junio de 2027 y el 31 de mayo de 2029, sino también las de los ciudadanos que, al 31 de mayo de 2027, tengan 18 años o más, no se encuentren afiliados a ningún régimen previsional y, vencido el plazo para elegir un régimen, no hayan ejercido dicha elección.

Además, incorporará a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que soliciten su traslado al SPP a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST). Los ciudadanos que se incorporen permanecerán en la entidad adjudicataria durante dos años; sin embargo, una vez transcurridos 180 días de permanencia, podrán trasladarse a otra entidad que les ofrezca una mayor rentabilidad neta de comisiones.

Pueden participar en este proceso las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) registradas en la SBS, las AFP con certificado de organización vigente otorgado por la Superintendencia, así como las entidades del sistema.