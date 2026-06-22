Se busca flexibilizar las formas a través de las cuales los afiliados, actuales y futuros puedan mejorar su nivel de cotización en el sistema privado de pensiones (SPP). Foto: GEC.
Se busca flexibilizar las formas a través de las cuales los afiliados, actuales y futuros puedan mejorar su nivel de cotización en el sistema privado de pensiones (SPP). Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el marco la Ley N.°32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, publicó un proyecto de norma que incorpora nuevos mecanismos de aportación a través de billeteras digitales, aplicativos móviles y otros dispositivos innovadores, a fin de flexibilizar las formas a través de las cuales los afiliados, actuales y futuros puedan mejorar su nivel de cotización en el sistema privado de pensiones (SPP).

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