El proyecto publicado plantea un procedimiento orientado a facilitar una transición gradual hacia la comisión por saldo, garantizando el ejercicio de la libertad de elección de los afiliados. Foto: Andina
El proyecto publicado plantea un procedimiento orientado a facilitar una transición gradual hacia la comisión por saldo, garantizando el ejercicio de la libertad de elección de los afiliados. Foto: Andina
Por Redacción EC

En cumplimiento de la Ley de modernización del Sistema Integrado Previsional Peruano (Ley N.°32123), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto normativo que establece el procedimiento para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que actualmente pagan una comisión por remuneración, también denominada comisión por flujo, puedan migrar al esquema de comisión por saldo, si así lo desean.

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