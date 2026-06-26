De acuerdo con la SBS, estas herramientas permitirán a las entidades evaluar con mayor oportunidad su posición de liquidez y su capacidad de respuesta ante eventos adversos. (Fuente: El Peruano)
De acuerdo con la SBS, estas herramientas permitirán a las entidades evaluar con mayor oportunidad su posición de liquidez y su capacidad de respuesta ante eventos adversos. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de reglamento para la gestión del riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema cooperativo para gestionar adecuadamente su liquidez, para preservar su sostenibilidad y consolidar la confianza de sus socios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.