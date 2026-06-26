La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de reglamento para la gestión del riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema cooperativo para gestionar adecuadamente su liquidez, para preservar su sostenibilidad y consolidar la confianza de sus socios.

En ese contexto, la propuesta de reglamento busca fortalecer las prácticas de gestión del riesgo de liquidez y promover lineamientos comunes que favorezcan una administración más eficiente y equilibrada de los recursos. Asimismo, apunta a reforzar la capacidad de anticipación y respuesta de las Coopac frente a escenarios de estrés financiero.

Según la SBS, el proyecto complementa el enfoque tradicional, centrado en el cumplimiento de requerimientos regulatorios, con la incorporación de herramientas de gestión orientadas a fortalecer la identificación, medición, monitoreo, control y tratamiento del riesgo de liquidez.

Asimismo, se fortalece el marco de gobierno de este riesgo, al promover una mayor participación y una definición más clara de responsabilidades por parte de los órganos de gobierno, la alta gerencia y las áreas especializadas involucradas en su gestión y supervisión.

Entre los principales aspectos de la propuesta destacan la definición del apetito al riesgo de liquidez, el establecimiento de límites internos y umbrales de alerta temprana, el uso de indicadores de gestión, la realización periódica de simulaciones de escenarios de estrés y la implementación de planes de contingencia.

De acuerdo con la SBS, estas herramientas permitirán a las entidades evaluar con mayor oportunidad su posición de liquidez y su capacidad de respuesta ante eventos adversos. Cabe precisar que las Coopac cumplen un rol relevante en la canalización del ahorro y el financiamiento de sus socios. Por ello, resulta fundamental que cuenten con herramientas que les permitan administrar su liquidez de manera prudente y afrontar oportunamente sus obligaciones.