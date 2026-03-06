La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de norma orientado a fortalecer la comunicación entre las empresas administradoras de fondos y los familiares de afiliados fallecidos que mantienen recursos acumulados en sus cuentas previsionales sin ser reclamados.

La propuesta establece el marco general para que las Empresas Administradoras de Fondos (AFP y otras entidades del sistema financiero) implementen estrategias y campañas de información que permitan comunicar a los beneficiarios o herederos la existencia de recursos previsionales pertenecientes a afiliados fallecidos.

De esa forma, la Administradora deberá identificar, de manera periódica, el universo de afiliados fallecidos que mantienen saldos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización sin que sus familiares hayan iniciado trámites de pensión de sobrevivencia o herencia.

La SBS precisó que este proyecto cobra importancia considerando que la Ley N.°32123 – Ley de modernización del sistema previsional peruano, establece que los saldos que no sean reclamados por un período de diez 10 años, serán transferidos al Sistema Nacional de Pensiones.

El proyecto plantea cuatro acciones mínimas que la campaña deberá contener y que las Administradoras deben realizar. Todo ello, con el fin de cerrar una brecha de información y orientación que es importante en el sistema, en beneficio de los familiares y herederos:

Verificación del fallecido: comprende el cruce de información con la o las entidades que provean información de fallecimientos, correspondientes a afiliados al SPP como parte de su rol fiduciario. Comunicación directa: remisión de una comunicación de parte de la EAF al último dato de contacto del afiliado fallecido. Difusión masiva: publicación semestral del listado de afiliados fallecidos en un diario de mayor circulación nacional y la publicación de la lista actualizada en los portales institucionales de las EAF. Control y trazabilidad: las EAF deben mantener un registro auditable de todo el proceso y documentación para fines de supervisión y a fin de validar -a través de indicadores- la idoneidad y efectos de la campaña.

El proyecto se encuentra publicado en el portal institucional de la SBS y estará disponible hasta el próximo 20 de marzo para recoger los comentarios y sugerencias de la industria y el público en general.