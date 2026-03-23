Resumen

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Los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/5,000. Foto: Andina.
Los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/5,000. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Mediante la Resolución SBS N.° 00318-2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu (Coopac Integraperu), al haber incurrido en la causal de inactividad.

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