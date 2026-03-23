Mediante la Resolución SBS N.° 00318-2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu (Coopac Integraperu), al haber incurrido en la causal de inactividad.

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En ese contexto, los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/5,000 (cinco mil soles) por depositante, conforme lo dispuesto por la Ley N° 30822 y la Resolución SBS N° 5061-2008 y sus modificatorias.

El pago de los depósitos, que se encuentren cubiertos por el FSDC, se inició el sábado 21 de marzo en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional. La activación del FSDC busca proteger los depósitos de los socios depositantes.

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¿Cómo realizar el cobro del FSDC?

La SBS explicó que antes acercarse a las oficinas del Banco de la Nación a realizar el cobro los socios ahorristas deberán ingresar a https://www.sbs.gob.pe/app/EntidadLiquidacion/Paginas/EntidadLiquidacion.aspx para verificar si se encuentra considerado en el listado.

De no encontrarse considerado en el listado deberá realizar su consulta al correo electrónico integraperu@coopacendisolucion.pe.