Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación Jurídica de la SBS, se refirió al operativo de allanamiento y descerraje en las sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, como parte de una investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal” por la Fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno peruano suscribe acuerdo de libre comercio con Tailandia

De acuerdo con el superintendente adjunto, la SBS ha brindado todo el requerimiento de información que ya hace varios meses pidió la Fiscalía. “De hecho, ahora estamos entregando toda la información que nos están solicitando en el marco de un espíritu de colaboración como siempre ocurre con la Superintendencia”, explicó.

“Nosotros estamos convencidos de que la superintendencia y nuestros funcionarios han actuado siempre con responsabilidad y sin cometer ningún hecho ilícito. Pero, como somos respetuosos de las instituciones y de las leyes, vamos a entregar la información que la Fiscalía nos está requiriendo”, agregó Cueva.

Además, indicó que se ha abierto una investigación contra dos funcionarios de la SBS y otras personas, pero que la investigación es reservada.

“La notificación de la investigación ha llegado recién ayer. La superintendencia recién ha tomado conocimiento ayer a través de los funcionarios que han sido notificados en sus domicilios. No hemos tenido conocimiento de esta investigación contra los funcionarios”, sostuvo.

“Miles de folios han sido ingresados a la Fiscalía con ocasión de este caso y, como les digo, seguiremos brindando toda la información porque creemos que en este caso no hay ningún tema irregular por parte de la Superintendencia y sus funcionarios”, explicó Cueva.

Sobre si hay una presunta concertación, Cueva precisó que deben esperar a lo que determinen las investigaciones que despliegan las autoridades.

“El tema de las calificaciones delictivas, como ustedes saben, es un tema jurídico y técnico. Lo que nosotros vamos a hacer es esperar a las investigaciones. Es un tema que está en investigación y, de acuerdo a ley, es reservado. No tengo la facultad, porque estaría cometiendo delito si les comienzo a contar los detalles de la investigación. Por tanto, yo no puedo dar detalles del caso ni de la investigación. Pero, lo que sí les puedo decir es que vamos a seguir brindando toda la información que la Fiscalía nos pida, como siempre lo hemos hecho con las instituciones que nos han pedido información”.

Sobre los investigados, indicó que tienen su propia defensa judicial de la cual se encarga la SBS, de acuerdo a ley, y seguirán laborando en tanto no haya una disposición fiscal o judicial que impida o que contenga alguna limitación para que realicen sus labores con normalidad.

Asimismo, remarcó que la SBS sigue operando y no se verá afectada en su funcionamiento.

“La institución no se paraliza. Hemos coordinado con la Fiscalía para que no se paralice ningún trabajo. La institución sigue trabajando, en parte de manera presencial y de manera virtual también, como lo hacemos ordinariamente. Por tanto, no hay ninguna interrupción, no hay ningún tema en que la Superintendencia pueda verse afectada en su funcionamiento. Todos los trabajadores tienen derecho a continuar trabajando en tanto no haya ninguna disposición fiscal o judicial que impida o que contenga alguna limitación para seguir trabajando”, concluyó Cueva.