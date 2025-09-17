SBS sobre nuevo retiro de 4UIT de las AFP: “Saldrán S/31,6 mil millones de los fondos, el 27,5% del total”

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso anunció que este miércoles 17 de septiembre pondrá en agenda el debate y votación el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sesión inició a las 10:00 a.m., busca debatir los 24 proyectos legislativos que se han presentado desde diferentes bancadas a esta comisión. En la sesión están presentes los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y la Asociación de AFP para que presenten sus opiniones sobre los proyectos de ley que promueven esta iniciativa.

Elio Sánchez, Superintendente Adjunto de las AFP, comentó que entre el 2020 y 2l 2024, entre los siete retiros previos de los fondos previsionales han salido S/115 mil millones de los fondos, que es casi el 12% de la economía peruana. Actualmente, precisa que de los 34 millones de peruanos, hay 10,08 millones de afiliados al sistema privado de pensiones.

De este grupo, 1,5 millones hoy en día cuentan con más de 1 UIT en sus fondos de pensiones y 2,2 millones de peruanos ahora tienen cero en sus ahorros jubilatorios. En base a las cifras que presentó en la Comisión de Economía, dijo que entre diciembre del 2019 a julio del 2025, la cantidad de peruanos con cero soles en sus cuentas aumentó de 845 mil a estos 2,2 millones. “La gran mayoría de trabajadores tiene menos de 1 UIT en sus fondos”, lo que les genera preocupación, expresó.

A su vez, remarcó que han actualizado las cifras del impacto de un nuevo retiro. En un primer cálculo, se estimaba que el retiro de las 4UIT de los fondos de pensiones sería de S/26 mil millones, pero ahora ajustando la cifra sería S/31, 6 mil millones , al que accederían 7,9 millones de afiliados. Este monto, aseguró, representará el 27,5% del total del fondo.

De estos 7,9 millones de afiliados, los que tengan más de 40 años retirarían el 68% del total y tendrían poco tiempo para recuperarse.

Además, explicó que también este retiro masivo generará una afectación a la rentabilidad de todo el fondo de pensiones, ya que los gestores tendrán que vendes los instrumentos financieros más rentables y líquidos. En promedio, dijo, que la rentabilidad en el tiempo ha sido de alrededor de 9,7% en el tiempo de su existencia. ″Este no es un sistema de AFP sino un sistema privado de pensiones, de ahorro individual, donde gestores de pensiones pueden ser bancos, financieras, empresas de seguros, entre otras, habrá una mayor competencia“, precisó.

¿Cuándo estará la norma de la SBS sobre el reglamento de la Ley de modernización previsional para mayor competencia en el sistema?a Sánchez indicó que la SBS está preparando la normativa que permitirá a bancos, financieras y aseguradoras administrar fondos de pensiones. para prepublicarla en octubre. “Hemos visto el detalle del reglamento hace un par de viernes y sobre esa base la vamos a prepublicar en el tiempo establecido en la norma, se recogen los comentarios y se publicará”, refirió durante la presentación.

Erick Lahura, viceministro de Economía, también estuvo en la Comisión y advirtió que “hay un mayor riesgo de pobreza en el Perú, si es que se empiezan a lapidar los fondos pensionarios”, indicó.

A su vez, dijo que este sistema de pensiones es un mecanismo adicional de lucha contra la pobreza. “Cualquier decisión que tomemos hoy, debe ser balanceada para suavizar las competencias del futuro”, precisó durante su presentación.