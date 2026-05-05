Resumen

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El cumplimiento del objetivo de este acuerdo, se constituirá un Grupo de Trabajo, el cual estará formado por tres miembros de cada institución. Foto: GEC.
El cumplimiento del objetivo de este acuerdo, se constituirá un Grupo de Trabajo, el cual estará formado por tres miembros de cada institución. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR) firmaron hoy dos convenios de cooperación orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y sumar esfuerzos para consolidar el desarrollo del sistema de pagos y de las finanzas abiertas en el país.

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