El Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank destacó las recientes cifras del Banco Central de Reserva (BCR) sobre el superávit de la Balanza Comercial (BC) que muestra registros mayores a sus estimados y prevé que en los próximos meses las importaciones se seguirán afectando impulsando el superávit.

“La Balanza Comercial registró un superávit de US$ 1.214 millones en abril, monto mayor a nuestro estimado y que casi cuadruplicó los US$ 311 millones de igual mes del 2022″, señaló el Scotiabank.

Esta mejora de las cuentas externas -indica- se debió principalmente a una caída de las importaciones (-23.7%) mayor al de las exportaciones (-5.5%).

“Con este resultado, la BC acumuló un superávit de US$ 4,868 millones en el primer cuatrimestre y de US$ 10,999 millones en los últimos 12 meses terminados en abril. Esta última cifra se ubica por encima de nuestra proyección de superávit de la BC de US$ 9,937 millones para el cierre del 2023″, indica.

Balanza Comercial

“Una caída de los precios de los insumos importados más rápida que la anticipada -debido a la menor expansión de la economía mundial- y un menor volumen de importaciones -asociado a una demanda interna más débil- seguiría afectando la evolución de las importaciones en los próximos meses”, remarca.

De otro lado, se estima que la probable cancelación de la primera temporada de pesca de anchoveta -por efectos del Fenómeno El Niño (FEN)- implicaría menores exportaciones por alrededor de US$ 1,000 millones en los próximos meses.

“Considerando ambos factores, por el momento mantenemos nuestra proyección de superávit de Balanza Comercial, pero con niveles más bajos de exportaciones e importaciones”, añade.