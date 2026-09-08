La pesca peruana enfrenta un escenario de incertidumbre ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que altera las temporadas productivas y afecta una cadena de valor relevante para las exportaciones, el empleo y la actividad económica del país. El agro y otras industrias se preparan igualmente para afrontar los impactos que este fenómeno ocasionará. Frente a este contexto, Scotiabank activó un Programa de Resiliencia El Niño, mediante el cual pondrá a disposición soluciones financieras por más de US$150 millones para acompañar a empresas del sector pesquero, compañías agrícolas y de otras actividades estratégicas expuestas al fenómeno.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta de las empresas ante eventuales interrupciones, facilitando recursos para sostener sus operaciones, atender compromisos durante periodos de menor actividad y preservar su capacidad productiva. Si bien, las soluciones serán evaluadas de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada empresa; el propósito es que los clientes cuenten con mayor flexibilidad para planificar, gestionar su liquidez y tomar decisiones oportunas ante distintos escenarios operativos, explicó la entidad.

“Las empresas peruanas han demostrado una gran capacidad para adaptarse a escenarios complejos. En este contexto, estamos acompañando a nuestros clientes con soluciones que les permitan prepararse, proteger su capacidad productiva y afrontar con mayor resiliencia los posibles impactos del fenómeno de El Niño”, mencionó Sebastian Arcuri, CEO de Scotiabank.

Scotiabank remarcó que la continuidad de sectores como la pesca y la agricultura tiene efectos que van más allá de cada empresa. Su operación sostiene redes de proveedores, servicios, empleo e ingresos en distintas regiones del país. Por ello, el Programa Resiliencia El Niño se enfoca en respaldar actividades con un impacto relevante en la economía y en sus cadenas productivas.

El programa se integra a los esfuerzos de Scotiabank para fortalecer la capacidad de respuesta y adaptación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. “Los desafíos del país requieren que trabajemos de manera articulada. Por eso, desde Scotiabank acompañamos a nuestros clientes, colaboradores y comunidades, contribuyendo a fortalecer la capacidad de respuesta frente a los desafíos que plantea el Fenómeno El Niño”, agregó el ejecutivo.