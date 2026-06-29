En su rol ampliado como Head de IB Retail, Sebastian Arcuri se enfocará en escalar aquellas iniciativas que generan valor en los distintos mercados. Foto: GEC
En su rol ampliado como Head de IB Retail, Sebastian Arcuri se enfocará en escalar aquellas iniciativas que generan valor en los distintos mercados. Foto: GEC
Por Redacción EC

Scotiabank anunció que Sebastian Arcuri, actualmente CEO de Perú, ampliará sus responsabilidades al asumir el liderazgo de International Banking Retail, rol que será efectivo a partir del 4 de agosto de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.