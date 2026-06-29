Scotiabank anunció que Sebastian Arcuri, actualmente CEO de Perú, ampliará sus responsabilidades al asumir el liderazgo de International Banking Retail, rol que será efectivo a partir del 4 de agosto de 2026.

De esta manera, Arcuri continuará desempeñándose como CEO de Scotiabank Perú, manteniendo su responsabilidad sobre las operaciones del Banco en el país, en adición a su nuevo mandato regional. Continuará reportando a Francisco Aristeguieta, Group Head, International & Global Transaction Banking, Scotiabank.

En su rol ampliado como Head de IB Retail, Sebastian Arcuri se enfocará en escalar aquellas iniciativas que generan valor en los distintos mercados, fortalecer la forma en que el banco atiende a sus clientes y liderar a los equipos para potenciar nuevas oportunidades de crecimiento.

“Desde el Investor Day, hemos venido ejecutando una agenda clara de transformación en International Banking, enfocada en convertirnos en una organización centrada en el cliente, eficiente y conectada”, señaló Francisco Aristeguieta, Group Head, International & Global Transaction Banking de Scotiabank.

“Sebastian aporta una sólida combinación de experiencia operativa internacional, visión estratégica y mentalidad innovadora, junto con una probada capacidad para mejorar el modelo de atención a nuestros clientes, mientras escala el negocio de manera disciplinada. Confío en que, bajo su liderazgo, en IB Retail aceleraremos nuestro crecimiento para seguir entregando nuestras metas de mercado”, mencionó el ejecutivo.